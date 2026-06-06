Los convocados de San Martín para un partido clave frente a Nueva Chicago

San Martín afronta un nuevo compromiso en la Primera Nacional este sábado. Recibe a Nueva Chicago, en un encuentro correspondiente a la fecha 17 de la Zona B. El partido se disputará desde las 16 horas en el estadio Hilario Sánchez, donde el Verdinegro buscará sumar tres puntos importantes para seguir prendido en la pelea por los primeros puestos del campeonato.