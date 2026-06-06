    • 6 de junio de 2026 - 13:40

    Los convocados de San Martín para un partido clave frente a Nueva Chicago

    El encuentro se juega desde las 16 en el estadio Hilario Sánchez por la fecha 17 de la Primera Nacional.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Martín afronta un nuevo compromiso en la Primera Nacional este sábado. Recibe a Nueva Chicago, en un encuentro correspondiente a la fecha 17 de la Zona B. El partido se disputará desde las 16 horas en el estadio Hilario Sánchez, donde el Verdinegro buscará sumar tres puntos importantes para seguir prendido en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

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    Titular. Manuel Cocca se ganó su lugar en la zaga de San Martín, que este sábado recibe a Nueva Chicago por la fecha 17 de la Primera Nacional.

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    Victoria. San Martín ganó el clásico en su último partido como local y buscará repetir este sábado ante Nueva Chicago.

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    La lista de citados están Sebastián Díaz Robles, Sebastián Jaurena, Maximiliano Velazco, Facundo Nadalín, Hernán Zuliani, Federico Murillo, Gabriel Hachen, Leonardo Monje, Guillermo Acosta, Manuel Cocca, Julián Marchio, Mauro Osores, Emanuel Aguilera, Nicolás Pelaitay, Sebastián González, Lucas Acosta, Bruno Juncos, Genaro Rossi, Luciano Riveros y Nazareno Funez.

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