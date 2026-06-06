Los convocados de San Martín para un partido clave frente a Nueva Chicago

San Martín afronta un nuevo compromiso en la Primera Nacional este sábado. Recibe a Nueva Chicago, en un encuentro correspondiente a la fecha 17 de la Zona B. El partido se disputará desde las 16 horas en el estadio Hilario Sánchez, donde el Verdinegro buscará sumar tres puntos importantes para seguir prendido en la pelea por los primeros puestos del campeonato.
La lista de citados están Sebastián Díaz Robles, Sebastián Jaurena, Maximiliano Velazco, Facundo Nadalín, Hernán Zuliani, Federico Murillo, Gabriel Hachen, Leonardo Monje, Guillermo Acosta, Manuel Cocca, Julián Marchio, Mauro Osores, Emanuel Aguilera, Nicolás Pelaitay, Sebastián González, Lucas Acosta, Bruno Juncos, Genaro Rossi, Luciano Riveros y Nazareno Funez.
San Martín llega a este compromiso con la necesidad de hacerse fuerte en casa para seguir escalando posiciones en una zona que se mantiene muy pareja y donde cada punto puede resultar determinante de cara a la segunda parte de la temporada.