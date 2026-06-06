    • 6 de junio de 2026 - 11:01

    Golpe para la Selección argentina: Balerdi se desgarró y Scaloni decide si lo cambia en la lista del Mundial

    El defensor del Olympique de Marsella sufrió una lesión en el último entrenamiento y podría quedarse afuera del Mundial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una noticia alteró el clima de la Selección argentina tras la práctica realizada el viernes en Texas, sede del amistoso de este noche ante Honduras. El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular y su presencia en el Mundial quedó seriamente comprometida.

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    Los estudios realizados este sábado al jugador del Olympique de Marsella confirmaron que se trata de un desgarro que un tiempo estimado de tres semanas, lo que le haría quedar al margen de toda la fase de grupos.

    En el mejor de los casos, el defensor estaría en condiciones de volver para el sábado 27 de junio, la fecha del último partido de la ronda inicial ante Jordania.

    Quiénes pueden reemplazar a Balerdi

    En la nómina preliminar de 55, los zagueros incluidos que luego quedaron al margen de la lista definitiva fueron: Marcos Senesi (Bournemouth), Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta (River), Lautaro Di Lollo (Boca) y Zaid Romero (Getafe).

    Senesi, que viene de cumplir una gran temporada en la Premier League, es el jugador que más con mayores chances de meterse en la Copa del Mundo.

    Tanto la lesión de Balerdi como la eventual convocatoria de un nuevo futbolista todavía no fueron confirmadas de forma oficial por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

    Los equipos participantes del Mundial tienen plazo para hacer modificaciones en su plantel por lesión hasta un día antes del debut que, en caso de Argentina, será el martes 16 frente a Argelia.

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