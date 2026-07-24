Crisis y paralización en una gran parte del fútbol departamental de San Juan

Un momento preocupante para el fútbol del interior de San Juan ya se venía asomando y la inscripción final para la Copa País terminó de confirmarlo. Apenas tres Ligas de San Juan serán parte de la edición 2026, en una deserción masiva que es impacto de lo que pasa en cada uno de los departamentos que son parte de la Federación Sanjuanina.

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De doce ligas, solamente tres tienen actividad y competencia en este momento del año y a la altura de la temporada.

Esta semana, la Liga Veinticinqueña informó la suspensión de su primer torneo, que estaba en semifinales, tras los problemas de seguridad en las condiciones de sus campos de juego y por la escasez de recursos para poder sostener sus campeonatos.

Otra de las Ligas que paralizó sus actividades fue la Liga Sarmientina que anunció el pasado 7 de julio la suspensión de su torneo Apertura 'Carlos Sánchez' a raíz de los inconvenientes económicos de los clubes para poder competir.

En tanto que la Liga Calingastina nunca pudo comenzar su temporada 2026 por el escaso apoyo recibido y atendiendo a la realidad de los clubes que no tienen recursos para poder entrar a la cancha. La Liga de Valle Fértil vive la misma realidad, mientras que la Liga de Santa Lucía y la Liga de Rawson, también afiliadas a la Federación, no tienen agenda de competencias por el momento.

En el Norte, la Liga Iglesiana no comenzó sus torneos en Primera División. Solamente disputó un Juvenil que ganó Sportivo El Llano pero luego, nada. Además, los iglesianos necesitan regularizar sus mandatos y en esa tarea están aunque demorados, mientras el fútbol debe esperar.

Por partido y por semana, en un torneo regular de Liga, el costo aproximado para habilitar una cancha está rondando los 450 mil pesos incluyendo adicionales, sanidad, boleterías y árbitros. La respuesta del público no ha sido la esperada y con esa combinación, imposible sostenerse.

LAS ISLAS

Caucete, Albardón y Jáchal son las tres únicas ligas del interior que han podido sostener sus campeonatos en la primera parte de este año. En la Liga Caucetera-Sanmartiniana hay una reciente intervención tras el mandato interrumplido de Teresa Guzmán. Gestionando recursos a nivel provincial que aún no llegaron, la intención es terminar el Oficial de la mejor manera.

Este sábado se jugarán los Cuartos de Final, en un solo partido para clasificar a los semifinalistas: El Rincón-Divisoria Central jugarán este sábado en Primera División desde las 16. Peñaflor-San Martín, Juventud Unida-Villa Etelvina e Independencia-Del Carril, serán los tres partidos restantes que cerrarán esta instancia el domingo.

La otra liga que ha podido desarrollar su calendario es Albardón-Angaco que este sábado abrirá la serie de Semifinales del Apertura en el Polideportivo Municipal. Desde las 16, habrá clásico con San Miguel-Sport Argentino, quedando para el domingo el choque Rincón-Paso de Los Andes, ambos a partir de las 16.

Finalmente, la Liga Jachallera que el próximno 7 de agosto elegirá autoridades para normalizar su vida institucional tras la intervención, está ya por la octava fecha del torneo de Primera A con Arbol Verde como líder y además, en la Primera B donde Independiente de Gran China es el puntero.

Desde la Federación Sanjuanina no ocultan su preocupación y la cúpula que encabezan Nacif Farías y Andrés Alderete están gestionando una reunión a nivel ministerial directamente para plantear la difícil situación que ha paralizado el fútbol del interior en gran parte del mapa sanjuanino.