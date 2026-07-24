Tour de Francia: Otra vez Pogacar anticipando otro memorable final

Tadej Pogacar ganó la etapa 19 del Tour de Francia 2026 con final en Alpe d’Huez, y firmó su quinta victoria en la carrera, en una jornada de 128 kilómetros entre Gap y la subida alpina que debía decidir la montaña y terminó convertida en otro dominio del corredor del UAE Emirates XRG.

El desenlace cobró más relieve por el escenario: Alpe d’Huez aparecía como uno de los días más esperados del Tour, con una subida final de poco más de 13 kilómetros, a una pendiente media ligeramente superior al 8%, con sus 21 curvas y el recuerdo del récord de Marco Pantani, fijado en 36 minutos y 50 segundos.

La jornada había arrancado con una fuga numerosa. Primero se consolidó una escapada de 43 corredores y más tarde quedó reducida a 42 unidades, con nombres como Richard Carapaz, Lenny Martínez, Sepp Kuss, Adam Yates, Mads Pedersen y Javier Romo.

A 20 kilómetros de carrera, ese grupo rodaba con 2:40 sobre el pelotón de favoritos. Más adelante, ya en el acercamiento a Alpe d’Huez, los escapados llegaron a tener 3 minutos y 30 de ventaja, una renta que el diario consideraba insuficiente si el ritmo detrás aumentaba desde el inicio de la subida decisiva.

La carrera cambió cuando Pogacar atacó en el Alpe d’Huez. Lo hizo sentado y sin mostrar sensación de esfuerzo, mientras ninguno de sus rivales intentó seguirle en ese primer cambio de ritmo.

El esloveno llegó incluso a conectar con Adam Yates, que le dio un pequeño relevo. En muy poco tiempo, la publicación apuntó que Pogaar ya había metido 30 segundos al grupo de favoritos y se acercaba a la cabeza de carrera.

Antes del golpe definitivo de Pogaar, Carapaz había sido uno de los protagonistas del día. El ecuatoriano coronó el penúltimo ascenso y sumó cinco puntos en juego, en una batalla abierta por la clasificación de la montaña que también involucraba a Valentin Paret-Peintre.

En la subida final, Carapaz atacó varias veces. Abrió hueco sobre Kuss en uno de esos movimientos y Lenny Martínez resistió a su rueda, pero Pogacar fue recortando la diferencia hasta neutralizarlos y lanzar después su ofensiva ganadora.

La etapa también dejó un movimiento relevante en la lucha por el podio. Isaac del Toro aceleró y soltó “fácilmente” a Paul Seixas, un resultado que, de acuerdo con el directo del medio, aseguró el tercer puesto para el mexicano.

El trazado estaba diseñado como una etapa breve de alta intensidad. Tenía 128 kilómetros y cuatro puertos puntuables, con el Col Bayard, el Col du Noyer, una penúltima subida de 5,5 kilómetros y el remate en Alpe d’Huez.

En el pelotón de favoritos también hubo desgaste temprano. Juan Ayuso cedió en el primer kilómetro de la ascensión final, en una crisis que lo dejó a merced de sus rivales en la clasificación general, mientras el grupo principal quedaba reducido a unas 10 unidades antes del desenlace.

La velocidad había marcado la jornada incluso antes del puerto final. En un tramo favorable del valle, los corredores superaron los 70 kilómetros por hora, mientras equipos como UAE y Red Bull Bora habían controlado durante buena parte del día una fuga a la que nunca concedieron una diferencia plenamente tranquilizadora.

El ambiente alrededor de la etapa también estuvo condicionado por la afluencia masiva de público en Alpe d’Huez. Y finalmente, el colombiano Harold Tejada del XDS Astana Team se destacó dentro del grupo perseguidor de la jornada al quedar en el top-10 de la etapa, y ascendiendo al puesto 27 de la clasificación general.