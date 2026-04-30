El Club Peñarol convoca a asamblea para definir nuevas autoridades y revisar balances históricos

La cita será el próximo miércoles 13 de mayo en la sede de Chimbas. Además de la elección de una nueva Comisión Directiva, el orden del día incluye el análisis de auditorías sobre gestiones anteriores y la aprobación de convenios municipales.

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El Club Sportivo Peñarol atraviesa semanas decisivas para su futuro institucional. La Honorable Comisión Directiva de la entidad "Bohemia" realizó la convocatoria oficial a sus socios y autoridades para la próxima Asamblea General Ordinaria, la cual se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo en las instalaciones de la Secretaría del Club, ubicada en calle Tucumán Norte 199, en el departamento de Chimbas. El primer llamado está previsto para las 20:30 horas, mientras que la segunda citación se realizará a las 21:30 horas.

El encuentro tendrá una carga administrativa y política de gran relevancia para la institución. Entre los puntos principales del orden del día, se destaca la lectura de la memoria y el informe de la auditoría contable, que abarca el movimiento económico y financiero comprendido entre los años 2019 y 2024. Este análisis detallado será la base para que los socios procedan a la aprobación de los balances de dicho periodo, extendiéndose hasta el año 2025, junto con la conformación del movimiento de caja registrado entre noviembre de 2025 y el 15 de abril de 2026.

Uno de los momentos de mayor tensión y debate se espera en el tratamiento del tercer punto, donde se determinarán las actuaciones legales a seguir contra las autoridades que estuvieron al frente de la institución antes del 14 de febrero de 2024. Según indica la convocatoria, esta medida surge ante presuntas irregularidades detectadas en los informes de auditoría que serán presentados durante la jornada.