    • 29 de abril de 2026 - 11:54

    Sportivo Peñarol sigue creciendo: inaugura su cantina y buffet en la sede de calle Chile

    El próximo viernes 1 de mayo, Sportivo Peñarol inaugurará su nueva cantina en calle Chile, un espacio social pensado para socios y futboleros.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Club Sportivo Peñarol se prepara para continuar creciendo. Esta vez se trata de una propuesta innovadora dentro del fútbol sanjuanino, ya que el club contará con un área social propia de cantina y buffet, abierta a socios, familias y a toda persona vinculada al fútbol que quiera participar y disfrutar del lugar.

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    El espacio tendrá una marcada estética futbolera y colorido deportivo, generando un ambiente de encuentro, pertenencia y vida social para el club.

    Además, este proyecto busca darle mayor movimiento y vida a calle Chile, una zona que hasta el momento no contaba con actividad constante, y al mismo tiempo brindar un servicio permanente a quienes forman parte del club: chicos de la escuelita de fútbol, familias y personas que alquilan las canchas.

    La cantina funcionará todos los días de mañana hasta la noche:

    • Por la mañana: servicio de café y desayunos
    • Al mediodía: almuerzos
    • Por la noche: cenas y servicio gastronómico

    El proyecto está coordinado por el club, y el funcionamiento de la cantina estará a cargo de Brian Páez, Ángel Castro y Cristian González, quienes llevan adelante la gestión operativa del espacio.

    A futuro, también se proyecta la incorporación de un gimnasio que funcionará como una sucursal dentro del mismo predio, ampliando la propuesta deportiva y social.

    La jornada de inauguración, el viernes 1 de mayo, cuando se celebra el Día del Trabajador, contará con una propuesta especial:

    • Degustación de vinos
    • Almuerzo con opciones de locro y asado
    • Shows en vivo
    • DJ en vivo (aproximadamente desde las 16 hs, para el cierre de la jornada)

    Las puertas estarán abiertas no solo para los hinchas bohemios, sino también para dirigentes, presidentes de clubes y personalidades del fútbol sanjuanino.

    El objetivo es compartir un momento de encuentro, celebrar este nuevo espacio y dejar una marca importante en la historia del club, consolidando un lugar que combine lo social, lo deportivo y lo familiar. Se trata de un nuevo proyecto pensado como un verdadero punto de reunión para toda la comunidad futbolera.

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