Desamparados manda, pero todos sueñan: el mapa de los ocho equipos que van por la gloria en el Apertura

Se terminó la espera y ahora sí vendrá lo más lindo. Lo que todos quieren jugar y el objetivo que se pusieron los 18 equipos cuando comenzó el Apertura de fútbol local allá por el mes de febrero. Este próximo fin de semana comenzarán los Play Off con las cuatro series eliminatorias que protagonizarán los 8 equipos que buscan alzarse con la gloria.

Sorpresa en Colón Junior: con el equipo clasificado a Play Off, despidieron al DT tras la caída ante Desamparados

Torneo Apertura: se metió Peñarol y será rival de Desamparados en Cuartos de Final

Con campañas parejas, estilos diferentes y muchas ilusiones, los clasificados afrontarán desde este fin de semana los cruces de cuartos de final, que se jugarán a partido único y en cancha del mejor ubicado. En eso el único que tendrá ventaja será Desamparados que, por terminar primero tendrá ventaja en Cuartos y Semifinales, es decir que en caso de empatar, inmediatamente clasificará. En el resto de las llaves, en caso de empate el semifinalista se definirá por penales.

En el papel, Sportivo Desamparados aparece como el principal candidato. El Puyutano no solo terminó primero, sino que además contará con ventaja deportiva en cuartos y semifinales, un detalle clave en series a partido único. Sportivo Desamparados fue el equipo más sólido de toda la fase regular. El conjunto puyutano terminó líder con 36 puntos y registró la mejor efectividad del torneo con el 71%. Ganó 10 partidos, empató 6 y apenas perdió uno, además de cerrar con la mejor diferencia de gol (+20) y una de las defensas menos vencidas del campeonato.

El equipo dirigido por Mauricio Del Cero ilusiona a todo Puyuta. El ex capitán del histórico ascenso a la Primera Nacional asumió este año su primera experiencia al mando de La Víbora y rápidamente logró imprimirle identidad a un plantel renovado, pero competitivo. Con la experiencia de los hermanos Lucas y Santiago Ceballos, la seguridad de Pablo Carrizo en el arco y una base joven en defensa, Desamparados encontró además un enorme poder ofensivo con nombres como Cristian Ramírez, Javier Gil, Lucas Quiroga y sus goleadores Agustín Aguilar y Omar Benavídez.

Enfrente estará Peñarol, que se metió en el último puesto de playoff con 26 unidades y una efectividad del 51%. El equipo conducido por Matías Garrido llega con confianza luego de haber sido el verdugo de Desamparados en la penúltima fecha, cortándole un invicto de 16 partidos. Con un plantel joven y futbolistas destacados como Emilio Ochoa, Jonatan Contreras y Facundo García, el Bohemio buscará dar el golpe en la serie más exigente de los cuartos.

Atlético Minero quiere confirmar su gran campaña ante Alianza

Atlético Minero fue uno de los equipos más regulares del campeonato. Terminó segundo con 33 puntos, producto de una campaña equilibrada: 28 goles a favor, 18 en contra y una efectividad del 65%. El conjunto dirigido por Ernesto Fullana armó un plantel con experiencia y jerarquía pensando no solo en pelear el Apertura, sino también en posicionarse de cara a futuras competencias nacionales.

Sebastián Domínguez, Pedro Terrero, Pablo Jofré, Francisco Salinas, Martín Arce, Carlos Chávez y Carlos Méndez son algunos de los nombres fuertes de un equipo que buscará empezar a mostrar credenciales en la etapa decisiva.

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Su rival será Atlético Alianza, que logró la clasificación en la última fecha y terminó séptimo con 30 puntos. El Lechuzo encontró regularidad sobre el cierre del torneo tras la llegada de Luis Pallaroni, quien reemplazó a Víctor Hugo Cabello y logró revitalizar al equipo en el momento justo. Con 26 goles convertidos y apenas 13 recibidos, Alianza llega con equilibrio y la ilusión intacta de transformarse en una de las sorpresas de los playoffs.

Colón Junior dio el golpe y enfrentará a un Unión irregular

Colón Junior fue una de las revelaciones del torneo. Contra todos los pronósticos iniciales, el Merengue finalizó tercero con 32 puntos y construyó una campaña silenciosa, pero muy efectiva. El equipo convirtió 27 goles y recibió 15, manteniendo una diferencia positiva de +12. A pesar de haber perdido varios jugadores respecto de temporadas anteriores, logró reinventarse con un plantel joven y competitivo.

La salida de Daniel Navas en la última fecha sorprendió puertas adentro, aunque el equipo llega fortalecido desde lo futbolístico y con la confianza de haber superado todas las expectativas.

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Del otro lado estará Atlético Unión, el equipo más goleador del campeonato con 36 tantos. El Azul de Villa Krause tuvo un semestre cambiante: arrancó como líder en las primeras jornadas, sufrió una marcada caída futbolística y recién pudo recuperar terreno sobre el cierre del certamen. El equipo dirigido por Juan Colarte también afrontó la salida de referentes importantes, aunque logró recomponerse a tiempo para asegurar la clasificación. Su levantada quedó reflejada en el intenso empate frente a Desamparados en la última fecha, un partido que ambos disputaron con intensidad de playoff.

9 de Julio y San Lorenzo prometen una serie muy pareja

El duelo entre 9 de Julio y San Lorenzo de Ullum aparece como uno de los cruces más equilibrados de los cuartos de final. El Nueve terminó cuarto con 32 puntos y se destacó por su firmeza defensiva: recibió apenas 14 goles en 17 fechas. Además, fue el equipo con más empates entre los clasificados, sumando ocho igualdades. En momentos decisivos apareció la experiencia de Carucha Fernández, transformándose en figura y goleador para sostener la ilusión del equipo del Este.

Enfrente estará San Lorenzo de Ullum, dueño de la valla menos vencida del campeonato con apenas 11 goles recibidos. El conjunto ullunero también cerró la fase regular con 32 unidades y construyó su campaña desde la solidez defensiva. Tras un gran arranque de torneo, tuvo un bajón a mitad de campeonato, aunque logró recuperarse en las últimas fechas para sellar su clasificación y llegar competitivo a la etapa final.

Con todo listo para los cruces eliminatorios, el fútbol sanjuanino entra en su etapa más apasionante. Ya no habrá margen de error: los ocho clasificados irán por el sueño de levantar el Apertura 2026.

Los números destacados del Apertura 2026

Mayor efectividad: Sportivo Desamparados (71%)

Equipo más goleador: Atlético Unión (36 goles)

Valla menos vencida: San Lorenzo de Ullum (11 goles recibidos)

Mejor diferencia de gol: Sportivo Desamparados (+20)

Equipo con más empates entre los ocho primeros: Sportivo 9 de Julio (8)