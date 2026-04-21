La Gloria y Club de Amigos se afianzan en Libres A: los resultados de todas las categorías de Adepu

La quinta fecha del torneo masculino de Adepu dejó resultados importantes en todas las categorías y empezó a marcar tendencias, especialmente en Libres A , donde los candidatos comienzan a consolidar su protagonismo en una de las divisionales más competitivas de la liga.

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En la máxima categoría, La Gloria Sanjuanina volvió a mostrar su jerarquía con una contundente victoria 3-0 sobre Otro Equipo, reafirmando su condición de candidato. También sumó fuerte Club de Amigos , que derrotó 4-1 a Champagnat y se mantiene en la conversación grande. Por su parte, Jockers F.C logró un triunfo clave por 2-1 ante Bianconeri, en un duelo directo entre equipos protagonistas.

Además, Abogados A Rufrano superó 4-2 a Calise en un partido atractivo, mientras que C-Lesión Universitarios dio la sorpresa al vencer 2-1 a Pumas F.C. En tanto, Once Calvas y Atlético Hispano no se sacaron diferencias (0-0), al igual que La Franja y La Espesa (1-1).

En Libres B , Empresarios F.C consiguió un buen triunfo por 3-1 ante Reggina F.C, mientras que Abogados B fue contundente con un 3-0 sobre Borussia C.A. También ganaron Gloria Recargada (3-1 a Versus), La Granjah (2-1 a All Boys) y Simplemente Fútbol (1-0 a La Boero). Abogados Foro y Agrimensura F.C empataron 1-1.

La acción también se repartió en el resto de las categorías. En Maxi Senior, Abogados (3-0 a Retro), Enólogos F.C (3-0 a Contadores) y Once Panzas (1-0 a Ingenieros) fueron los ganadores de la jornada.

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En Senior, Médicos goleó 3-0 a Matasanos For Ever, mientras que Gloriosa Alianza (2-0 a Administradores F.C), Pater Famili (3-0 a Once Panzas) y Abogados C (4-0 a Academia de Profes) también sumaron de a tres. Profesores venció 2-0 a Contadores C y Enólogos F.C superó 3-1 a Contadores B.

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En Veteranos A, hubo triunfos de Abogados Rufrano (2-1 a Administradores F.C), Once Panzas (4-0 a Colfa F.C), Constructores F.C (3-0 a C-Lesión Universitarios) y Revuelto F.C (3-1 a Empresarios F.C), mientras que Médicos.com y Contadores protagonizaron un empate vibrante 3-3.

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En Veteranos B, se destacó la goleada de La Gloria Sanjuanina por 6-1 ante Bioquímicos. También ganaron All Boys (3-0 a Branca F.C), Academia Merengue (2-1 a Contadores C), Borussia C.A (4-0 a Matasanos) y Otro Equipo (2-1 a Abogados C). Además, Defensa F.C y A.A. Agrimensura igualaron 0-0, al igual que Titanes que venció 1-0 a Tigres en un duelo cerrado.

En Juniors A, Club de Amigos (2-0 a C-Lesión Universitarios) y La Gloria Sanjuanina (3-1 a Fundamentalistas F.C) volvieron a destacarse, mientras que Champagnat goleó 4-0 a Los Andes. También ganaron Once Panzas (2-0 a Bogas F.C) y Calise (1-0 a A.A. Agrimensura). Ramones y Marianito F.C empataron 1-1, al igual que Drink Team y Abogados Rufrano (2-2).

Por último, en Juniors B, la jornada dejó varios partidos parejos y con goles. Empataron Borussia C.A. y Enólogos F.C (1-1), al igual que Matasanos frente a Contadores C (1-1). Tercer Tiempo se quedó con un buen triunfo ante Médicos.com por 2-1, mientras que Los Profes vencieron 3-1 a Biblioteca Popular. Carlos Salvador superó 2-0 a Revuelto Gramajo, Administradores F.C hizo lo propio por 2-1 ante Colfa F.C, y Once Calvas venció 2-1 a Inter-Nados. Además, Banco San Juan goleó 4-1 a Academia Merengue, Simplemente Fútbol derrotó 4-2 a Reggina F.C y La Boero cerró la jornada con un 3-2 sobre Ingenieros.

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Con una nueva fecha completa, el torneo masculino de Adepu sigue mostrando paridad, intensidad y un nivel competitivo en constante crecimiento, donde cada categoría ofrece su propia pelea y deja en claro que el margen de error es cada vez menor.