    • 6 de mayo de 2026 - 18:24

    Champions League: PSG empató con Bayern Múnich en Alemania y se metió en la final

    El equipo de Luis Enrique igualó 1-1 en el Allianz Arena, hizo valer el 5-4 de la ida y jugará la final ante Arsenal el 30 de mayo en Budapest.

    Marquinhos celebra el pase del PSG a la final de la Champions League.&nbsp;

    Marquinhos celebra el pase del PSG a la final de la Champions League. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Paris Saint-Germain logró el objetivo en territorio alemán: empató 1-1 ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena y selló su clasificación a la final de la UEFA Champions League gracias al 5-4 conseguido en la ida. El conjunto parisino enfrentará al Arsenal el 30 de mayo en Budapest.

    Leé además

    Julián Álvarez no pudo darle el pase a la final al Atlético de Madrid.

    Atlético de Madrid de los argentinos cayó ante Arsenal y quedó eliminado de la Champions League
    La lesión de Julián Álvarez causó preocupación. 

    Se confirmó la lesión que sufrió Julián Álvarez por la Champions League: el resultado de los estudios

    El equipo dirigido por Luis Enrique fue superior durante gran parte del encuentro y golpeó rápido. A los 3 minutos, Ousmane Dembélé definió de zurda tras una gran asistencia del georgiano Khvicha Kvaratskhelia para abrir el marcador y estirar la ventaja global.

    A partir de allí, el PSG dominó las acciones y generó múltiples situaciones para liquidar la serie, pero se encontró con una actuación destacada de Manuel Neuer. El experimentado arquero del Bayern fue figura con varias atajadas clave, incluyendo intervenciones ante Désiré Doué, Kvaratskhelia y Joao Neves.

    El conjunto alemán reaccionó con el correr de los minutos y tuvo sus chances, principalmente en los pies de Jamal Musiala y Michael Olise, pero el arquero ruso Matvey Safonov respondió con solvencia para sostener la ventaja visitante.

    En el complemento, el trámite se mantuvo similar: PSG peligroso de contraataque y Bayern buscando con más empuje que claridad. Nuevamente, Neuer sostuvo con vida a su equipo con atajadas decisivas, mientras que el conjunto francés desperdició oportunidades claras para sentenciar la historia.

    Cuando parecía que todo terminaba con triunfo parisino, apareció Harry Kane en el minuto 94 para marcar el 1-1 con un potente remate al primer palo y ponerle suspenso al cierre. Sin embargo, no hubo tiempo para más y el empate no le alcanzó al Bayern.

    De esta manera, el PSG se metió en una nueva final europea y buscará el título ante Arsenal, con la ilusión de lograr un histórico doblete y consolidarse como el mejor equipo del continente.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Partido de Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal con protagonismo argentino.

    Atlético empató con Arsenal y preocupa Julián Álvarez

    en un partidazo con 9 goles, el psg le gano al bayern munich en la ida de las semifinales de la champions

    En un partidazo con 9 goles, el PSG le ganó al Bayern Munich en la ida de las semifinales de la Champions

    Cordobés. Alvaro Carranza dirigirá San Martín ante Patronato este próximo sábado en el Pueblo Viejo.

    San Martín: Alvaro Carranza será el juez del partido con Patronato

    Por Ariel Poblete
    Quinta fecha. El Apertura del básquet local tendrá actividad hasta el próximo domingo.

    Básquet sanjuanino: Programación para la quinta fecha del Apertura

    Por Redacción Diario de Cuyo