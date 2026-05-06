Champions League: PSG empató con Bayern Múnich en Alemania y se metió en la final

El equipo de Luis Enrique igualó 1-1 en el Allianz Arena, hizo valer el 5-4 de la ida y jugará la final ante Arsenal el 30 de mayo en Budapest.

Marquinhos celebra el pase del PSG a la final de la Champions League.

El Paris Saint-Germain logró el objetivo en territorio alemán: empató 1-1 ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena y selló su clasificación a la final de la UEFA Champions League gracias al 5-4 conseguido en la ida. El conjunto parisino enfrentará al Arsenal el 30 de mayo en Budapest.

El equipo dirigido por Luis Enrique fue superior durante gran parte del encuentro y golpeó rápido. A los 3 minutos, Ousmane Dembélé definió de zurda tras una gran asistencia del georgiano Khvicha Kvaratskhelia para abrir el marcador y estirar la ventaja global.

A partir de allí, el PSG dominó las acciones y generó múltiples situaciones para liquidar la serie, pero se encontró con una actuación destacada de Manuel Neuer. El experimentado arquero del Bayern fue figura con varias atajadas clave, incluyendo intervenciones ante Désiré Doué, Kvaratskhelia y Joao Neves.

El conjunto alemán reaccionó con el correr de los minutos y tuvo sus chances, principalmente en los pies de Jamal Musiala y Michael Olise, pero el arquero ruso Matvey Safonov respondió con solvencia para sostener la ventaja visitante.

En el complemento, el trámite se mantuvo similar: PSG peligroso de contraataque y Bayern buscando con más empuje que claridad. Nuevamente, Neuer sostuvo con vida a su equipo con atajadas decisivas, mientras que el conjunto francés desperdició oportunidades claras para sentenciar la historia.