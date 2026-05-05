Atlético de Madrid de los argentinos cayó ante Arsenal y quedó eliminado de la Champions League

El equipo de Diego Simeone perdió 1-0 en Londres, no logró revertir la serie y estiró su sequía sin títulos a cinco años. Julián Álvarez jugó condicionado físicamente y no pudo influir.

Se terminó el sueño europeo para el Atlético de Madrid. El conjunto dirigido por Diego Simeone cayó 1-0 como visitante frente al Arsenal y quedó eliminado en las semifinales de la Champions League. De esta manera, el Colchonero cerrará otra temporada sin títulos, extendiendo a cinco años su sequía.

El desarrollo del partido respondió a lo esperado desde el inicio. El equipo inglés monopolizó la posesión, mientras que el Atlético apostó a replegarse en su campo y salir rápido de contra. Aun así, las primeras ocasiones claras fueron del visitante: Julián Álvarez avisó con un remate cercano al palo defendido por David Raya, y Giuliano Simeone tuvo otra chance en el área chica que no pudo concretar.

Cuando parecía que el primer tiempo se iba sin goles, llegó el golpe decisivo a los 44 minutos. Leandro Trossard probó desde el área, Jan Oblak respondió con una gran atajada, pero el rebote quedó servido para Bukayo Saka, que anticipó a la defensa y marcó el 1-0.

En el complemento, el Atlético se vio obligado a cambiar el libreto. Como en la ida en Madrid, tuvo que adelantar sus líneas en busca del empate, aunque esta vez sin la misma claridad ni profundidad. La oportunidad más clara volvió a estar en los pies de Giuliano Simeone, que desperdició una ocasión inmejorable tras un error defensivo rival.

Simeone movió el banco y apostó por mayor peso ofensivo con el ingreso de Alexander Sørloth, retrasando a Antoine Griezmann y a Julián Álvarez en la generación. Sin embargo, la fórmula no dio resultados. A los 21 minutos del segundo tiempo, ambos dejaron el campo para el ingreso de Álex Baena y Thiago Almada, mientras que Nahuel Molina ya había entrado previamente.