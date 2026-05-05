    • 5 de mayo de 2026 - 17:41

    El Zonal Cuyano y su magia estarán otra vez en el autódromo "El Zonda"

    Con todo el folclore regional, vuelve el Zonal Cuyano. Será este fin de semana por la tercera fecha del campeonato y se espera a 15 pilotos sanjuaninos.

    Regreso. Nicolás Flores, con el 58, volverá a estar en la Clase 1 del Zonal Cuyano en El Zonda.

    Regreso. Nicolás Flores, con el 58, volverá a estar en la Clase 1 del Zonal Cuyano en El Zonda.

    Foto:

    nico
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este fin de semana se presentará nuevamente el Zonal Cuyano de automovilismo en el autódromo “El Zonda”, tal cual ocurrió el 12 de octubre del año pasado, en la reapertura del mítico escenario. Este 9 y 10 de mayo se disputará la tercera fecha, donde se esperan 15 pilotos sanjuaninos en pista.

    Leé además

    Julián Álvarez no pudo darle el pase a la final al Atlético de Madrid.

    Atlético de Madrid de los argentinos cayó ante Arsenal y quedó eliminado de la Champions League

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Torneo Cuyano. San Juan albergó a los mejores del aeromodelismo en la región.

    Aeromodelismo: San Juan fue sede del Torneo Cuyano

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Si bien todavía no están confirmados oficialmente los horarios por la organización, se espera que el día sábado 9 la actividad comience a las 9:00 con entrenamientos, seguido al mediodía de clasificaciones y series de tres categorías (Clase 2, Clase 3 y TC Cuyano), mientras que el domingo por la mañana se correrían las series de la Clase 1, y luego las carreras finales de todas las categorías. La entrada general (zona de cerro) tiene un costo de $10.000, y boxes un valor de $15.000, ambas válidas para los dos días del evento, según confirmó APAC, club organizador.

    En el campeonato de la Clase 3, Nicolás Peralta y Facundo Della Motta están posicionados 2° y 5° respectivamente, este último habiendo ganado la fecha anterior, en tanto que Bautista Mattar aparece sexto en la tabla de posiciones, y Oscar Royón, que estuvo presente la carrera pasada, décimo.

    Nuestra provincia solo está representada en el campeonato de Clase 2, hasta el momento, por Gonzalo Martínez. El piloto sanjuanino aparece 4°, con 51 puntos.

    La Clase 1, con una fecha menos, tiene en la tabla de posiciones en segundo puesto a Mauricio Martos, quinto Eduardo Rached, sexto Emanuel Espósito, 10° Antonio Lichardi y 11° Santiago Ortega, estos dos últimos debutando en la categoría y en el automovilismo de pista la fecha pasada en San Martín, Mendoza.

    LOS PILOTOS DE SAN JUAN

    Clase 3

    Facundo Della Motta #1

    Nicolás Peralta #53

    Fabrizio Benedetti #77

    Bautista Mattar #86

    Clase 2

    Gonzalo Martínez #3

    Clase 1

    #4 Mauricio Martos

    #50 Antonio Lichardi

    #58 Nicolás Flores

    #71 Eduardo Rached

    #81 Santiago Ortega

    TC Cuyano

    #19 Franco Benedetti

    #51 Carlos Rojo

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Apertura del fútbol sanjuanino: se programó la decimoquinta y antepenúltima fecha del certamen. Desamparados-Alianza, el atractivo.

    El Apertura programó la antepenúltima fecha con Desamparados-Alianza como atractivo y mucho detrás

    La sanjuanina Delfina Dibella no solo hará historia para San Juan sino para el ciclismo nacional siendo la primera ciclista argentina en competir en esta prueba. 

    La sanjuanina Delfina Dibella resistió una etapa exigente y sigue sumando experiencia en la Vuelta de España

    Por Vanessa Chaparro
    El rumor sobre el arribo de Neymar a Boca Juniors despierta sobrada expectativa. 

    ¿Neymar a Boca Juniors? La frase que alimentó los rumores sobre la llegada del astro brasileño al Xeneize

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Futuro. El Torneo Petit en Pocito del ciclismo infanto juvenil culminó con gran éxito.

    Exitoso final para el Torneo Petit de ciclismo Infanto Juvenil en Pocito

    Por Redacción Diario de Cuyo