Aeromodelismo: San Juan fue sede del Torneo Cuyano

Este evento del aeromodelismo se desarrolló en el Club Aeromodelista Cóndor 13. Un deporte singular con gran participación.

Torneo Cuyano. San Juan albergó a los mejores del aeromodelismo en la región.

El aeromodelismo de la provincia se preparó para albergar una instancia regional y en el Club Condor 13 se realizió el Torneo Cuyano de Aeromodelismo, que contó con la participación de aeromodelistas de San Juan, Mendoza y San Luis, en la categoría de mini térmicos.

“Estuve presente en este evento, una actividad muy interesante, que me gustaría que se implemente en programas como Adulto Mayor o Escuelas de Iniciación Deportiva. Es importante que tanto adultos como niños puedan conocer esta disciplina deportiva y se quieran sumar, es algo que les va a gustar mucho”, contó el director de Deportes en la Comunidad, Marcelo González.

CLUB CONDOR 13 La actividad, organizada por el club Cóndor 13, que está en funciones desde el año 2019, realiza torneos bajo la fiscalización de la Federación Argentina de Aeromodelismo. Algunas categorías fueron: F5J, mini térmicos, estándar eléctrico, estándar goma, y aviones hasta cuatros con motor eléctrico.

“Estamos federados a la Federación Argentina de Aeromodelismo y hacemos torneos en distintas categorías, torneos desde aviones de papel hasta grandes aviones, manejados por control remoto o vuelos libres. Cada vez sumamos para enseñarle a volar, y es interesante porque aprenden aerodinámica, física y matemática jugando y divirtiéndose”, explicó Hugo Pérez, organizador.