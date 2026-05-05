La sanjuanina Delfina Dibella resistió una etapa exigente y sigue sumando experiencia en la Vuelta de España

En una etapa marcada por la exigencia y los constantes movimientos en el pelotón, la ciclista sanjuanina Delfina Dibella logró completar el tercer tramo de la Vuelta de España. El recorrido, de 121,2 kilómetros entre Padrón y A Coruña, presentó un desarrollo intenso desde el inicio, con múltiples intentos de fuga y un ritmo que no dio respiro.

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La sanjuanina Delfina Dibella completó la segunda etapa de la Vuelta a España: cómo ver en vivo la competencia

Dibella corriendo para el equipo Vini Fantini, finalizó este martes en la posición 118°, a 14 minutos y 3 segundos de la ganadora. Afrontó una jornada dura, en la que el desgaste acumulado y la velocidad del pelotón principal pusieron a prueba su resistencia. Aun así, la argentina logró mantenerse en carrera y completar el recorrido, sumando experiencia en una de las competencias más importantes del calendario internacional.

La gran protagonista del día fue la francesa Cédrine Kerbaol, del equipo EF Education-Oatly, quien sorprendió con un ataque decisivo en los últimos kilómetros que le permitió evitar el sprint masivo y quedarse con la victoria. Detrás de ella llegaron la belga Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) y la canadiense Sarah van Dam (Visma), completando el podio de la etapa.

Una francesa ganó la etapa 3 de la Vuelta de España

En la clasificación general, la alemana Franziska Koch (FDJ United Suez) logró conservar el maillot rojo de líder, manteniéndose al frente en una competencia que recién comienza a perfilar a sus principales candidatas.

La acción continuará este miércoles con la cuarta etapa, que unirá Monforte de Lemos con Antas de Ulla a lo largo de 115,6 kilómetros. El recorrido incluirá dos ascensos puntuables que podrían empezar a generar diferencias importantes en la general, antes de la llegada de los tramos de alta montaña. Para Delfina Dibella, será una nueva oportunidad de seguir creciendo y consolidándose en el exigente pelotón internacional.

La competencia finalizará el domingo después de haber recorrido 819,5 kilómetros distribuidos en siete etapas, todas en formato de pelotón. Las jornadas finales prometen ser decisivas, con tramos de alta montaña que incluyen el exigente ascenso al L’Angliru, uno de los ascensos más duros del ciclismo mundial. En total, participan 18 equipos y 126 ciclistas.

Por donde ver en vivo la Vuelta a España

La Vuelta a España Femenina 2026 se puede ver en Argentina principalmente a través de ESPN y su plataforma de streaming Disney+ Premium. La cobertura suele incluir las etapas en directo para Sudamérica.

Canales y Plataformas: ESPN (canales de TV lineal) y Disney+ (streaming).

Inicio: La competencia comienza el 3 de mayo de 2026.

Contenido: Se emiten las siete etapas que componen la carrera.

Delfina Dibella, entre las cinco de Sudamérica

Dibella no estará sola en esta aventura: será una de las cinco sudamericanas en competencia, junto a la colombiana Juliana Londoño (Team Picnic PostNL), su compatriota Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), la chilena Catalina Soto y la brasileña Tota Magalhães (Movistar Team).