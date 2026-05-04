La sanjuanina Delfina Dibella completó la segunda etapa de la Vuelta a España: cómo ver en vivo la competencia

La joven ciclista sanjuanina Delfina Dibella escribió este fin de semana una página histórica para el deporte provincial y nacional al convertirse en la primera representante argentina en disputar la Vuelta a España Femenina, una de las tres grandes carreras del calendario mundial.

Yoga en silla, la propuesta de una sanjuanina que nació en pandemia y cada vez suma más adeptos

A sus 19 años, la pedalista integra como refuerzo al equipo continental italiano Vini Fantini-BePink. Este lunes pudo completar la segunda etapa y dio un paso más en la prueba sabiendo que el objetivo es sumarle al equipo italiano y conociendo de la dificultad de la dura competencia, el hecho de terminar el parcial ya suma para el balance de la debutante.

En la segunda etapa, disputada este lunes entre Lobios y San Cibrao das Viñas (109,8 km) Dibella cruzó la meta en el puesto 120, a 27 minutos y 10 segundos de la vencedora, la belga Shari Bossuyt (AG Insurance – Soudal Team), quien marcó 2:55:50. Tras dos jornadas, la general es liderada por Koch, consolidando el protagonismo del equipo FDJ United – Suez.

Segunda etapa de la Vuelta a España: cómo le fue a Delfina Dibella

En su debut en la ronda española, en la jornada del domingo -que recorrió las ciudades entre Marín y Salvaterra de Miño, con 113,9 kilómetros-, la sanjuanina completó ese parcial en el puesto 119°, a 15 minutos y 36 segundos de la ganadora, la suiza Noemi Ruegg (EF Education-Oatly), quien registró un tiempo de 2:53:50. El podio lo completaron la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) y la alemana Franziska Koch (FDJ United-Suez).

La edición 2026 de la competencia comenzó el domingo y se extenderá hasta el próximo 9 de mayo, con un recorrido total de 819,5 kilómetros distribuidos en siete etapas, todas en formato de pelotón. Las jornadas finales prometen ser decisivas, con tramos de alta montaña que incluyen el exigente ascenso al L’Angliru, uno de los ascensos más duros del ciclismo mundial. En total, participan 18 equipos y 126 ciclistas.

Por donde ver en vivo la Vuelta a España

La Vuelta a España Femenina 2026 se puede ver en Argentina principalmente a través de ESPN y su plataforma de streaming Disney+ Premium. La cobertura suele incluir las etapas en directo para Sudamérica.

Canales y Plataformas: ESPN (canales de TV lineal) y Disney+ (streaming).

Inicio: La competencia comienza el 3 de mayo de 2026.

Contenido: Se emiten las siete etapas que componen la carrera.

Delfina Dibella, entre las cinco de Sudamérica

Dibella no estará sola en esta aventura: será una de las cinco sudamericanas en competencia, junto a la colombiana Juliana Londoño (Team Picnic PostNL), su compatriota Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), la chilena Catalina Soto y la brasileña Tota Magalhães (Movistar Team).