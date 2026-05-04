Maratón Internacional de Mendoza: podios con tonada sanjuanina

La Maratón Internacional de Mendoza 2026 volvió a convertirse en una verdadera fiesta del deporte con la participación de más de 10.000 corredores que recorrieron distintos puntos emblemáticos de la provincia y donde –nuevamente- gran número de atletas sanjuaninos se hizo presente para disputar las diferentes distancias que ofrecía el evento.

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El epicentro fue el Parque General San Martín, donde gran cantidad de público acompañó la llegada de los atletas.

El comienzo de la jornada se presentó con mucho frío, especialmente para los que corrían 42 y largaban en Cacheuta con dos grados de temperatura y apenas un par de grados más para los que estaban más cerca de la ciudad para correr 21 y 10K.

Entre los runners sanjuaninos, algunos alcanzaron el podio ya sea en la general o en su clase. Paula Yacante se animó a cambiar de distancia y subió de los habituales 10K a 21K y le fue muy bien, finalizando séptima en la general y tercera en su categoría (26-30) con un tiempo de 1h26m27s.

Muy cerca de Paula finalizó Valeria Paniagua , demostrando una vez más su gran nivel, terminando el esfuerzo en el octavo puesto en la general y fue primera en la categoría 41-45 con un registro de 1h26m55s.

En 10K, Raúl Tejada participó en la categoría 66-70 alcanzando el segundo puesto y superando su marca personal. Raúl se mostró muy conforme y dejó un agradecimiento a su grupo Desnivel Positivo, a su profesor Juan Manzano y a FisioFitness.

En la misma distancia, una vez más, Elsa Montero volvió a prevalecer entre las mujeres de su categoría (66-70), llevándose la victoria con un registro de 54m45s y una ventaja de 1m58s sobre su escolta.

También en 10K, Claudia Calivar logró subir al podio en la categoría 61-65 con el tercer puesto logrado, con un tiempo de 1h01m21s.

Ellos son sólo algunos de los tantos sanjuaninos que marcaron su presencia en una carrera que se ha convertido en una de las más tradicionales del calendario nacional, con importante presencia de extranjeros, esta vez de 23 países.