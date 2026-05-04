    • 4 de mayo de 2026 - 08:25

    Barreal - Uspallata: fuerte apuesta a la integración con una nueva ruta directa entre San Juan y Mendoza

    Andesmar presenta un nuevo servicio que mejora la conectividad entre dos distritos estratégicos de alta montaña.

    Minibuses de Andesmar.

    Minibuses de Andesmar.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La conectividad en la región de Cuyo suma un nuevo capítulo con la puesta en marcha de un servicio directo que une las localidades de Barreal (San Juan) y Uspallata (Mendoza), dos puntos estratégicos de alta montaña que concentran actividad turística, minera y comercial.

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    La empresa Andesmar anunció la incorporación de esta nueva línea, que comenzará a operar con cinco frecuencias semanales, de jueves a lunes, y una tarifa promocional de $10.000 por tramo. La iniciativa responde al crecimiento sostenido de la demanda en la zona, consolidada como un corredor clave tanto para visitantes como para trabajadores vinculados a distintas actividades productivas.

    El servicio será prestado mediante minibuses de última generación con capacidad para 24 pasajeros, equipados con WiFi a bordo y servicio de agua caliente, apuntando a mejorar la experiencia de viaje en trayectos de montaña.

    Uno de los aspectos destacados es la planificación de horarios que permiten combinar el recorrido con la línea que conecta la ciudad de Mendoza con Uspallata, facilitando además la conexión hacia destinos internacionales como Santiago de Chile y Viña del Mar.

    Además del impacto turístico, la nueva ruta tendrá un rol clave en la vida cotidiana de los residentes. Entre sus beneficios, permitirá a vecinos de Barreal trasladarse hasta Uspallata para realizar compras y regresar en el día, fortaleciendo la integración entre ambas comunidades.

    Frecuencias y horarios del colectivo

    • Desde Barreal hacia Uspallata:

    En la localidad calingastina, el ascenso y descenso se realizará en Presidente Roca 631 Sur.

    Lunes: 05:30 y 18:00

    Jueves: 08:00 y 18:00

    Viernes: 05:30 y 18:00

    Sábados: 05:30 y 18:00

    • Desde Uspallata hacia Barreal:

    En cuanto a las paradas, se establecieron puntos frente al supermercado local y en la terminal de ómnibus.

    Lunes: 13:30

    Jueves: 05:30, 13:30 y 21:30

    Viernes: 13:30 y 21:30

    Sábados: 13:30

    Domingos: 21:30

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