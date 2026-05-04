    • 4 de mayo de 2026 - 08:42

    Un chileno murió tras caer a un dique

    Bomberos extrajeron el cuerpo sin vida del interior del dique Agua del Toro.

    El dique donde murió el ciudadano chileno.

    El dique donde murió el ciudadano chileno.

    Foto:

    Un hombre de 51 años, de nacionalidad chilena, murió tras caer en el dique Agua del Toro. El hecho ocurrió pasadas las 12 de este domingo. El episodio se registró en la zona del paredón del dique, sobre la Ruta 101, en jurisdicción de San Rafael, provincia de Mendoza, publicó diario Los Andes.

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    Según la información oficial, la víctima se encontraba pescando junto a su hermano y un menor de 9 años, luego de haber llegado al lugar alrededor de las 9.

    Cerca de las 11.30, el hombre se retiró momentáneamente hacia el sector de sanitarios. Instantes después, su hermano escuchó un ruido compatible con una caída al agua y advirtió que se trataba de él.

    De inmediato, el familiar corrió hacia el sector sur del paredón y se arrojó al lago para intentar rescatarlo, pero no logró alcanzarlo. De acuerdo al parte policial, el hermano de la víctima observó cómo U.N.R. se sumergía.

    Minutos más tarde, personal de Bomberos llegó al lugar y, mediante la intervención de buzos, logró extraer el cuerpo sin vida desde el interior del lago.

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