    • 4 de mayo de 2026 - 09:22

    Murió el exmilitar que había protagonizado un confuso episodio en el Parque de Mayo

    Carlos Velázquez tenía 77 años.

    Personal de la Comisaría 4° intervino en el hecho sucitado en el Parque de Mayo. FOTO: GENTILEZA.

    Personal de la Comisaría 4° intervino en el hecho sucitado en el Parque de Mayo. FOTO: GENTILEZA.

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    En aquel momento, el exsuboficial mayor retirado había intentado quitarse la vida con un arma de fuego. Si bien inicialmente logró sobrevivir ya que el disparo no afectó órganos vitales, en las últimas horas se confirmó su fallecimiento.

    El caso tuvo gran repercusión no solo por las circunstancias del hecho, sino también por el contenido de una carta que Velázquez había escrito de puño y letra. En ese texto, relataba el padecimiento de una grave infección en los ojos y la nariz, que derivó en un cáncer, además de denunciar reiteradas dificultades para acceder a tratamiento a través de la obra social IOSFA.

    Según había expresado, pese a haber aportado durante toda su vida —desde los 16 años en el Ejército—, no obtuvo respuestas a sus pedidos de asistencia médica. La difusión de su situación generó promesas de ayuda que, de acuerdo a su entorno, no llegaron a concretarse.

    Días atrás, y en el marco de ese cuadro de salud y sufrimiento, Velázquez habría ingerido una gran cantidad de pastillas. Las autoridades confirmaron que se trató de una drástica decisión personal.

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