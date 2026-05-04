Un brutal choque entre autos dejó cuatro muertos: las identidades

Un violento choque frontal dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y tres heridas en la localidad bonaerense de Tornquist . El hecho se registró en la ruta provincial 76, a la altura del Abra de la Ventana, una zona turística que suele presentar condiciones complejas para la circulación.

Los vehículos involucrados fueron un Ford Focus, conducido por Alejandro Daniel Prezzi (47), y un Citroën C3 manejado por J uan Ignacio Daulerio (28). Ambos conductores sobrevivieron al impacto y permanecen internados con distintas lesiones, mientras se evalúa su evolución clínica.

El choque ocurrió en la ruta 76, en el sector conocido como Abra de la Ventana.

Tras la colisión, uno de los autos quedó sobre la banquina y el otro detenido sobre la calzada, lo que evidenció la magnitud del impacto. El operativo de asistencia se desplegó rápidamente para asistir a las víctimas y asegurar la zona.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Laura Camila Díaz Sandoval (26), María de los Milagros Chirinos (28), Talía Araceli Mansilla (29) y Ezequiel Agustín Quaglio (31). Las tres mujeres murieron en el acto, mientras que el hombre falleció horas después en el Hospital Municipal de Tornquist.

En tanto, entre los heridos se encuentra también Griselda Buchanan (47), quien viajaba como acompañante en uno de los vehículos. Todos fueron trasladados a centros de salud de la zona, donde continúan bajo atención médica.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7.30 de la mañana del domingo, momento en el que intervinieron bomberos, efectivos policiales, ambulancias y personal de Defensa Civil. La zona permaneció parcialmente restringida mientras se realizaban las tareas de rescate y peritaje.

Por estas horas, las autoridades intentan determinar qué originó el choque. Entre las hipótesis se analizan factores como la velocidad, el estado de la ruta y las condiciones de visibilidad en ese tramo serrano.

Los peritos judiciales trabajan en la reconstrucción del hecho para establecer responsabilidades. La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá avanzar con las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.