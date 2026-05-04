Hallaron un cuerpo calcinado: la identidad

Por disposición judicial, se solicitó la realización de una autopsia y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial.

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Un hombre de 38 años identificado como Augusto Michalof fue hallado sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de un departamento ubicado en la chacra 32-33 de Posadas.

Fuentes policiales indicaron que el hallazgo se produjo durante la noche del sábado, luego de que vecinos alertaran por un fuerte olor nauseabundo proveniente de la vivienda. Por disposición judicial, se solicitó la realización de una autopsia y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 22:30 en el edificio 43. Una vecina del lugar manifestó a la Policía que desde hacía varias horas percibía un intenso olor nauseabundo y observaba manchas de color escarlata filtrándose desde el techo hacia su departamento.

Al arribar al lugar, los efectivos intentaron comunicarse con el ocupante de la vivienda, identificado como Augusto Michalof, pero no obtuvieron respuesta. Los uniformados constataron además que una de las ventanas se encontraba abierta y que del interior emanaba un fuerte olor, por lo que se dio intervención al Juzgado de Instrucción N° 3.