¿Neymar a Boca Juniors? La frase que alimentó los rumores sobre la llegada del astro brasileño al Xeneize

Mientras Boca Juniors s e centra en el sprint final de este semestre, donde definirá sus chances de clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores y dirimirá su suerte en el Torneo Apertura, donde aparece como candidato, lentamente la dirigencia evalúa alternativas en un mercado de pases en el que seguramente haya novedades.

De movida, el Xeneize irá por un arquero tras la lesión de Agustín Marchesín. En tanto, parece encaminarse lo de Paulo Dybala. ¿Y si llega otra estrella internacional?

Luego del encuentro entre Neymar y Ander Herrera en las instalaciones de Boca, en vísperas del partido que Santos disputó contra San Lorenzo en Copa Sudamericana la semana pasada , se instaló el rumor del posible fichaje del astro brasileño en la Ribera. Sobre este tema fue consultado Mauricio Serna, ex integrante del Consejo de Fútbol boquense y empapado en la actualidad institucional, quien dejó algunas frases que hicieron ilusionar a los hinchas.

“Siempre en el Mundo Boca hay posibilidades. De hecho a mí, cuando estaba trabajando en el club, algunos empresarios me llamaban para ofrecerme a Neymar, pero después nunca avanzamos, nunca nada. No sé si era real o no, pero sí me lo habían ofrecido. ¿Si puede llegar? Ja, ja, todo puede ser. Ja, qué belleza, me tendría que volver para Buenos Aires para no perderme ningún partido” , fue una de las frases de Chicho, en diálogo con Boca de Selección (Radio Splendid).

A medida que la entrevista avanzó, Serna fue fantaseando con la idea de que Ney refuerce al equipo de Claudio Úbeda de cara a los hipotéticos octavos de final de la Libertadore s: “No me pongan a soñar… bueno, soñar no cuesta nada. Boca es capaz de todo. Boca es capaz. Quién no quisiera ver con la camiseta del club que ama a Neymar. Por más que le haya costado retomar el ritmo, el nivel, es de los jugadores de las últimas épocas que les arranca una sonrisa a los amantes del fútbol”.

Hasta el momento, no se conocieron tratativas por el brasileño, aunque lógicamente Juan Román Riquelme lo evaluará si le acercan la chance de contratarlo. En paralelo, Chicho también hizo hincapié en el inminente arribo de Dybala, que parece estar encaminado: “Quién no quisiera tener a un campeón del mundo… No tengo ninguna información porque no formo parte del Mundo Boca, pero sí por lo que sale y porque cuando estaba en Boca siempre aparecía su nombre. Y conociendo también el deseo del jugador de vestir la camiseta de Boca porque siempre lo ha manifestado. Ahora es el deseo del hincha”.

El rumor se instaló en Brasil y también da vuelta al mundo. En una nota publicada hoy en Mundo Deportivo de España, se refirieron al guiño de Neymar a Boca: “Efectivamente, Neymar quedó muy conmovido por el recibimiento que tuvo en Buenos Aires. En los últimos tiempos, su situación en Brasil es muy difícil. No se siente reconocido, considera que lo culpan por todo y está muy afectado con el tema de la convocatoria con la Selección Brasileña. En cambio, Neymar se sintió muy respetado y se fue agradecido de Argentina”.

Cuándo se le vence el contrato a Neymar con el Santos

En el medio catalán recordaron que el ex Barcelona y PSG tiene contrato en Santos hasta diciembre de 2026, pero que “no es imposible que su relación con el club paulista termine este año”. Quien alimentó los trascendidos en los últimos días fue Leandro Paredes, capitán y figura de Boca, al afirmar que “hablo mucho con Ney, la verdad que tengo una relación muy buena, somos amigos. Lo esperamos si quiere venir a jugar la Libertadores”.

Hay una cuestión trascendental que podría dar un giro en la carrera de Neymar en los próximos meses: su posible convocatoria al Mundial 2026. Da la sensación de que Carlo Ancelotti no lo incluirá en la lista de 26, aunque el astro paulista no pierde las esperanzas y trabaja para ser considerado. Su presunta participación en la Copa del Mundo y el nivel que pueda exhibir en la competición de excelencia del fútbol internacional será trascendental para conocer sus posibilidades a futuro.