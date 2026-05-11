Con ambas hinchadas, Desamparados y Colón Junior jugarán una final por un lugar en el Regional Amateur 2026

El fútbol de San Juan ya tiene fecha confirmada para una definición de alto voltaje. Este lunes por la noche quedó oficializado el duelo entre Colón Junior y Sportivo Desamparados , encuentro que pondrá en juego la clasificación al Torneo Regional Amateur 2026 . El choque tendrá un plus que se jugará con ambas parcialidades.

La denominada “Finalísima” se disputará el sábado 16 desde las 16.30 en el estadio de Atlético Trinidad y será a partido único. El ganador obtendrá el segundo boleto sanjuanino para el torneo nacional, mientras que en caso de empate la definición será mediante tiros desde el punto penal.

El primer representante de la provincia ya asegurado en el Regional Amateur es Atlético Unión, que logró la clasificación tras consagrarse Supercampeón del fútbol sanjuanino en el 2025. El Merengue llega a esta definición luego de haber sido subcampeón del Torneo Apertura, mientras que el Víbora obtuvo ese mismo lugar en el Clausura.

Ambos equipos atraviesan además un gran presente en el campeonato local. Desamparados es líder del Apertura y consiguió la clasificación a los playoffs varias fechas atrás, mientras que Colón Junior selló su pasaje durante el último fin de semana.

Debido al compromiso decisivo del sábado, los encuentros correspondientes a la fecha 16 del certamen local para ambos equipos fueron reprogramados y se disputarán el próximo miércoles.

El Regional Amateur viene con cambios: más ascensos y un nuevo rol

Con la creación del Torneo Argentino del Interior y la reestructuración del fútbol del interior impulsada por el Consejo Federal traerá cambios en el Torneo Regional Federal Amateur. Uno de los cambios más significativos será el aumento en la cantidad de ascensos. El Regional Amateur pasará a otorgar 16 plazas al nuevo Torneo Argentino del Interior (que vendrá siendo una especie similar a los viejos Torneos Argentino B), duplicando así las oportunidades de promoción respecto a esquemas anteriores y generando un incentivo mayor para los clubes de todo el país.

En cuanto a su formato, el Regional Amateur mantendrá su calendario habitual, disputándose entre agosto o septiembre y diciembre, al parecer con menos participantes que los años anteriores. Sin embargo, el impacto deportivo será profundo. Con más cupos en juego y una nueva categoría en el medio, el torneo ganará en competitividad y volumen, ya que más clubes tendrán chances concretas de avanzar en el sistema. Al mismo tiempo, se espera que esta modificación reduzca la brecha existente entre los equipos del Regional y los del Federal A, al incorporar un paso previo de adaptación.

Así, el Torneo Regional Federal Amateur se consolida como el punto de partida del nuevo esquema del fútbol del interior, donde los equipos comenzarán por esta categoría intentando avanzar al Torneo Argentino del Interior que otorgará ascensos al Federal A.