La Renga y Desamparados, unidos por un recital histórico que sigue haciendo ruido 25 años después

La banda liderada por Gustavo “Chizzo” Nápoli recordó su histórico recital en Puyuta y respondió vistiéndose con las camisetas del club sanjuanino.

Hay encuentros que trascienden el tiempo y quedan grabados en la memoria colectiva. Eso es lo que ocurre entre La Renga y Sportivo Desamparados, protagonistas de una historia que, a 25 años, volvió a cobrar vida con un emotivo intercambio. Homenaje, camiseta y un video que rápidamente se viralizó en las redes.

La emblemática banda de rock nacional, liderada por Gustavo "Chizzo" Nápoli, se presentó en San Juan hace un cuarto de siglo en un recital multitudinario que tuvo como escenario el estadio del club puyutano, en el barrio Patricias Sanjuaninas. Aquel show se convirtió con el tiempo en uno de los eventos musicales más recordados de la provincia, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una de las bandas de rock más populares del país.

En el aniversario de esa noche inolvidable, la institución sanjuanina decidió revivir el recuerdo a través de sus redes sociales. Pero el homenaje no quedó solo en palabras: el club envió camisetas especiales a la banda, diseñadas con un distintivo que incluía el nombre del grupo en el centro de la casaca verdiblanca.

La respuesta no tardó en llegar y fue celebrada tanto por hinchas como por seguidores del rock. En un video que rápidamente se viralizó, los músicos agradecieron el gesto con un mensaje cargado de afecto: “Festejando los 25 años que estuvimos en San Juan, les mandamos un abrazo gigante. ¡Aguante Desamparados!”.

El video de La Renga: "¡Aguante Desamparados! Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Sportivo Desamparados (@csdesamparados.oficial) En las imágenes aparecieron el propio Gustavo "Chizzo" Nápoli junto al bajista Gabriel "Tete" Iglesias, sosteniendo las camisetas enviadas desde San Juan, en una postal que mezcló nostalgia, música y fútbol.