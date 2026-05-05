Lucas Botta debuta en San Juan: "La idea es acercar la historia al público con un poco de picardía"

Profesor y licenciado en Historia, Lucas Botta traerá a San Juan, por primera vez, la versión teatral de su exitoso podcast “Historia en podcast” : el ciclo más escuchado de habla hispana en su género, con 30 millones de reproducciones. Cordobés nacido en 1990, dará prueba de cómo sus relatos de hechos históricos se convirtieron en un éxito de teatro y librerías .

Por entonces profe de escuelas en Pilar y Río Segundo, Lucas comenzó con su podcast en pandemia, respetando el rigor académico, pero narrándolos con una buena cuota de humor. Esencialmente el objetivo fue mantenerse en contacto con sus alumnos, pero... La idea tuvo gran repercusión y trascendió el ámbito escolar, lo que devino en una nueva e impensada realidad para el docente, que bien podría ser a la historia lo que, por ejemplo, Sergio Feferovich es a la música: un especialista que supo encontrar la manera de acercar su pasión a la gente común, de otra manera: entretenida. Y no es poco.

- Sí, hacemos la gira por Cuyo, y el sábado estaré en San Juan. No he ido nunca, así que tengo muchas expectativas porque también sé que hay seguidores de Historia en Podcast —que es el proyecto que me llevó a hacer todo esto— que son de allá, así que estoy muy expectante de poder conocerlos también.

- Vamos a llevar el unipersonal que se llama "Chamuyos que hicieron Historia", que presentamos en la Feria del Libro de Buenos Aires con la Editorial Planeta. Tratamos de mezclar contenido histórico, obviamente, pero con un gancho que es bastante cordobés, mezclando un poquito de humor y de música para entrar a un contenido histórico sin que sea ni aburrido ni denso. Es para todas las edades y todos los gustos, para compartir una noche interesante con algunas "mentiritas" que han existido en la historia. La idea es acercar la historia al público, con un poco de picardía.

botta chamuyos 2 El espectáculo aborda varios de los hechos históricos que integran el libro publicado por Editorial Planeta

- ¿Qué chamuyos va a escuchar la gente?

- Tenemos un repaso súper amplio. Empezamos, por ejemplo, por la Guerra de Troya —estamos hablando de hace 4.000 años atrás— y llegamos hasta la Segunda Guerra Mundial. Pasamos por la Edad Media, por figuras súper importantes como Colón o Marco Polo, y los miedos medievales que dieron origen a Caperucita Roja, a Hansel y Gretel... a todos esos cuentos donde el bosque es un lugar tenebroso. Nos metemos con Jesús de Nazaret, con hechos, procesos y figuras súper interesantes para hacer ameno y entretenido el encuentro. Son temas que son conocidos por todos, todos alguna vez hemos escuchado hablar de Jesús, de Colón o del Caballo de Troya. La idea es hacerlo ganchero con el chamuyo como protagonista; que no siempre es una mentira, puede ser una avivada, una picardía o algo de astucia, pero siempre con el chamuyo como eje.

Un podcast para alumnos

- Todo esto surgió del podcast, que luego devino en escenarios, libros…

- Sí, nació desde la divulgación histórica, desde "Historia en Podcast", que es mi proyecto de hace ya seis años. Cuando surgió la posibilidad de hacer teatro, teníamos que encontrar algo que fuera ganchero, que te permita estar una hora y veinte entretenido hablando de historia. Viste que la historia siempre tiene fama de aburrida y los profes de historia somos los "viejos aburridos". Rompiendo un poquito ese esquema, buscamos la palabra "chamuyo", que es bien rioplatense, bien argentina, y le sumamos la picardía cordobesa y la música para pasar una noche realmente muy linda. Tuvimos que hacer un proceso de selección y metimos un momento musical, porque también hay chamuyos musicales de por medio. La propuesta está bastante interesante y es para todas las edades.

botta historia banner

- ¿Seguís dando clases?

- No, ya no sigo dando clases en escuela. Tengo una academia de historia, pero hice un corte el año pasado porque hay muchas cosas de por medio: el teatro es una, hacemos viajes históricos, estoy constantemente escribiendo y haciendo contenidos... El tiempo me lo llevó la historia.

- Lástima que ahora los chicos se quedaron sin el "profe copado" de Historia…

- Sí, pero bueno, seguramente habrá más profes copados también. Hay muchas cosas en las que es cuestión de animarse simplemente.

- Como vos presentas la historia ¿Es quizás como te hubiera gustado que te enseñaran?

- Totalmente. Yo tuve dos profes de historia muy buenas. Antes de ser un apasionado por la historia, fui un apasionado por la lectura y al elegir qué estudiar, quise ser como esas profes. Por eso elegí la carrera y después convertí en bandera esto de convertirme en el profe que me hubiera gustado tener. En el resto de las materias, por ejemplo, odié matemática porque tuve profes muy duros. Con esa premisa de ser el profe que me hubiera gustado tener, es que encaminé todos mis proyectos, entre ellos el teatro.

Con esa premisa de ser el profe que me hubiera gustado tener, es que encaminé todos mis proyectos, entre ellos el teatro. Con esa premisa de ser el profe que me hubiera gustado tener, es que encaminé todos mis proyectos, entre ellos el teatro.

Un terreno conocido

- ¿Y cómo fue para vos pasar de la escuela al escenario?

- Yo creo que fue una simbiosis, porque no dejo de ser el mismo profe que fui en el aula durante casi 15 años, siempre tratando de ser cercano a los estudiantes con un lenguaje sencillo. Yo siempre digo: “si me puede entender un chico de 14 años, me puede entender cualquiera”. Esa cancha que te da el aula la trasladamos al escenario, lugar en donde estuve también mucho tiempo porque fui músico. En Córdoba, vos aprendés a tocar un piano y enseguida te ponen a tocar cuarteto. Estuve durante mi juventud en una banda de cuarteto, entonces el escenario ha sido parte de mi formación personal. Juntamos las dos pasiones ahí.

Estuve durante mi juventud en una banda de cuarteto, entonces el escenario ha sido parte de mi formación personal. Juntamos las dos pasiones ahí. Estuve durante mi juventud en una banda de cuarteto, entonces el escenario ha sido parte de mi formación personal. Juntamos las dos pasiones ahí.

- Sergio Feferovich hace algo similar con la música ¿Te sentís un poco el Feferovich de la historia?

- (Risas) Sí, totalmente. Yo creo que cualquier disciplina que se vuelque a la divulgación ya es una victoria ganada. Si no, los músicos hablan para músicos y los historiadores escribimos para historiadores. ¿Qué pasa con el común de la gente que le puede gustar y de repente se encuentra con cosas duras o difíciles de digerir? Bueno, acá la idea es suavizarlas un poquito, hacerlo entretenido. La idea es acercar la historia al público.

Yo creo que cualquier disciplina que se vuelque a la divulgación ya es una victoria ganada. Si no, los músicos hablan para músicos y los historiadores escribimos para historiadores. Yo creo que cualquier disciplina que se vuelque a la divulgación ya es una victoria ganada. Si no, los músicos hablan para músicos y los historiadores escribimos para historiadores.

- Y puede ser un efectiva puerta de entrada para profundizar, para interesarse por la historia en general…

- Absolutamente, si después uno tiene ganas de profundizar, hay cosas mucho más profundas. Si logramos eso, ya mi tarea está cumplida.

La cita en el Museo Franklin Rawson

"Chamuyos que hicieron historia"

Día: 9 de mayo

Hora: 20:00 h

Lugar: Auditorio del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson

Entradas: $30.000, en entradaweb.com.ar