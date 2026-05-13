    • 13 de mayo de 2026 - 21:30

    River festeja: venció a Gimnasia y se medirá ante Rosario Central por un lugar en la final del Apertura

    El Millonario venció por 2 a 0 al Lobo y avanzó a semifinales. Driussi y Martínez Quarta anotaron para el equipo de Coudet que ahora se enfrentará al Canalla también en el Monumental.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    River derrotó 2-0 a Gimnasia en el Monumental y se clasificó a las sefiminales del Torneo Apertura, instancia en la que recibirá a Rosario Central por un lugar en la gran definición del 24 de mayo en el Mario Alberto Kempes.

    Leé además

    Desafío. River Plate será local de Gimnasia en el Monumental buscando las semifinales del Torneo Apertura.

    Torneo Apertura: después del milagro, River Plate recibe a Gimnasia de La Plata
    Locura. Beltrán festeja. River había sufrido todo con San Lorenzo y recién en los penales logró avanzar a Cuartos de Final del Apertura de AFA.

    River Plate se metió en Cuartos de Final con un milagro en los penales

    Gonzalo Montiel, quien iba a ser titular, sufrió una contractura en el isquiotibial izquierdo durante la entrada en calor y Fabricio Bustos lo reemplazó en el lateral derecho.

    El equipo de Eduardo Coudet logró ponerse rápidamente en ventaja gracias a una gran acción de Sebastián Driussi. Luego de un ataque por izquierda, Facundo Colidio colocó la pelota en el punto penal y el ex Zenit con una mediavuelta le rompió el arco a Nelson Insfrán.

    Embed

    El Millonario sufrió en el otro lateral la baja de Marcos Acuña, quien a la media hora de juego pidió el cambio por una molestia y dejó la cancha reemplazado por Matías Viña.

    En el cierre del primer tiempo, todo River reclamó la expulsión de Ignacio Miramón por un codazo sobre Viña, que Leandro Rey Hilfer sancionó con amarilla y el VAR no convocó a su revisación.

    El Lobo forzó un par de intervenciones notables de Santiago Beltrán, pero a los 20' del complemento Lucas Martínez Quarta recuperó, vio el espacio y condujo: abrió a la derecha para Joaquín Freitas y el juvenil envió un centro certero para que el zaguero anote de cabeza el 2-0 de River.

    En el cierre del partido, el palo y Beltrán salvaron el cero del conjunto de Núñez en tres oportunidades ante los intentos del ingresado Manuel Panaro.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    ¿quien sera campeon? a pesar del mal presente, los sanjuaninos tienen su favorito para el apertura de la liga profesional

    ¿Quién será campeón? A pesar del mal presente, los sanjuaninos tienen su favorito para el Apertura de la Liga Profesional

    en un partidazo, rosario central derroto a racing en el alargue y avanzo a las semifinales del apertura

    En un partidazo, Rosario Central derrotó a Racing en el alargue y avanzó a las semifinales del Apertura

    Por Redacción Diario de Cuyo
    A lo grande: con 2.200 atletas, el Desafío Punta Negra será internacional

    El Desafío Punta Negra reunirá a corredores de toda Sudamérica en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    san martin no pudo ante platense, cayo en los penales 4-3 y quedo eliminado de la copa argentina

    San Martín no pudo ante Platense, cayó en los penales 4-3 y quedó eliminado de la Copa Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo