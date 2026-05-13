River festeja: venció a Gimnasia y se medirá ante Rosario Central por un lugar en la final del Apertura

River derrotó 2-0 a Gimnasia en el Monumental y se clasificó a las sefiminales del Torneo Apertura, instancia en la que recibirá a Rosario Central por un lugar en la gran definición del 24 de mayo en el Mario Alberto Kempes.

River Plate se metió en Cuartos de Final con un milagro en los penales

Gonzalo Montiel, quien iba a ser titular, sufrió una contractura en el isquiotibial izquierdo durante la entrada en calor y Fabricio Bustos lo reemplazó en el lateral derecho.

El equipo de Eduardo Coudet logró ponerse rápidamente en ventaja gracias a una gran acción de Sebastián Driussi. Luego de un ataque por izquierda, Facundo Colidio colocó la pelota en el punto penal y el ex Zenit con una mediavuelta le rompió el arco a Nelson Insfrán.

Embed PASE LARGO DE ACUÑA, GRAN JUGADA DE COLIDIO Y GOLAZO DE DRIUSSI: así llegó el 1-0 de River contra Gimnasia en el Más Monumental por los cuartos del #TorneoApertura.



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El Millonario sufrió en el otro lateral la baja de Marcos Acuña, quien a la media hora de juego pidió el cambio por una molestia y dejó la cancha reemplazado por Matías Viña.

En el cierre del primer tiempo, todo River reclamó la expulsión de Ignacio Miramón por un codazo sobre Viña, que Leandro Rey Hilfer sancionó con amarilla y el VAR no convocó a su revisación.

El Lobo forzó un par de intervenciones notables de Santiago Beltrán, pero a los 20' del complemento Lucas Martínez Quarta recuperó, vio el espacio y condujo: abrió a la derecha para Joaquín Freitas y el juvenil envió un centro certero para que el zaguero anote de cabeza el 2-0 de River.

En el cierre del partido, el palo y Beltrán salvaron el cero del conjunto de Núñez en tres oportunidades ante los intentos del ingresado Manuel Panaro.