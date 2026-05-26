Así es Trionda, la tecnológica pelota del Mundial 2026 que se carga como un celular

El balón oficial del Mundial 2026 quiere que la tecnología sea una liada en los partidos, para que los árbitros tengan una herramienta más para juzgar las acciones que veremos durante 104 partidos.

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El Adidas TRIONDA será la primera pelota de una Copa del Mundo que deba conectarse a la electricidad antes de rodar por el césped, lo que le permitirá ser dispositivo inteligente.

En el interior de la TRIONDA hay un chip electrónico con sensores avanzados. Este sistema es el núcleo de la llamada “Connected Ball Technology”, una evolución tecnológica desarrollada por Adidas para asistir a los sistemas arbitrales de la FIFA.

El sensor, suspendido en el centro geométrico del balón mediante tirantes elásticos, está diseñado para no alterar ni el peso ni el comportamiento aerodinámico.

Incorpora un acelerómetro y un giroscopio, capaces de registrar con precisión cada aceleración, rotación, velocidad e impacto. Este chip mide el movimiento a una frecuencia de 500 veces por segundo (500 Hz), un ritmo que permite detectar incluso los contactos más sutiles con el balón.

La información recogida por el sensor se transmite en tiempo real hacia antenas instaladas alrededor del estadio. Este flujo de datos constante es fundamental para el funcionamiento del sistema de fuera de juego semiautomatizado y el VAR, permitiendo que los árbitros reciban alertas instantáneas sobre goles, manos imperceptibles o situaciones críticas que el ojo humano, o incluso las cámaras tradicionales, podrían pasar por alto.

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Por qué se carga como un celular

Una de las características del balón es su necesidad de recarga eléctrica, exactamente igual que un teléfono móvil. Antes de cada partido, los utileros colocan las pelotas oficiales sobre bases de carga por inducción electromagnética, un procedimiento que recuerda a la rutina de cargar un smartphone premium.

El proceso asegura que la batería esté al máximo para que el sistema de sensores funcione durante los 90 minutos y cualquier prórroga, sin riesgo de perder la señal o interrumpir la transmisión de datos.

Cada partido cuenta con aproximadamente 20 balones oficiales, todos debidamente cargados y sincronizados con la infraestructura tecnológica del estadio.

El balón debe cargarse antes de cada partido porque el sistema de sensores y transmisión de datos consume energía de forma continua mientras la pelota está en juego.

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Cómo la tecnología ayudará a los árbitros

Cada vez que un futbolista toca el balón, el sistema interno registra el instante exacto del impacto y lo comunica de inmediato a los sistemas arbitrales. De este modo, la pelota se convierte en un aliado esencial para determinar offsides milimétricos, validar goles fantasmales o identificar infracciones inadvertidas.

La recopilación masiva de datos, a una velocidad de 500 Hz, permite resolver jugadas complejas en cuestión de milisegundos. El VAR, apoyado por hasta 12 cámaras en los estadios, utiliza la información enviada por el balón para precisar el momento en que el pie del jugador hace contacto con el cuero.

A pesar del despliegue tecnológico en la alta competencia, Adidas mantiene una clara distinción entre el balón utilizado en el Mundial y las versiones comerciales. Solo la TRIONDA Pro, empleada en los partidos oficiales, incorpora el chip y el sistema de sensores que requieren recarga eléctrica.

Las variantes destinadas al público conservan el diseño y las características de rendimiento, pero no incluyen la tecnología interna ni la necesidad de conectividad.

Esto significa que los balones que se venden en tiendas no requieren batería ni procesos de carga.

Cómo es el diseño del balón del Mundial 2026

El nombre TRIONDA no es casualidad. Rinde homenaje a la unión de Canadá, México y Estados Unidos como países anfitriones. El diseño del esférico destaca por un patrón de colores rojo, verde y azul, que representa a cada nación, junto a iconografía específica: hojas de arce por Canadá, el águila por México y estrellas por Estados Unidos.

Un triángulo formado en el centro del balón simboliza la convergencia de los tres países, mientras que los destellos dorados recuerdan al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.