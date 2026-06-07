    • 7 de junio de 2026 - 13:04

    Lágrimas, abrazos y ovación: el conmovedor homenaje de Los Fundamentalistas al Indio Solari en Comodoro Rivadavia

    La banda mantuvo el show previsto en Comodoro Rivadavia tras la muerte del histórico músico y protagonizó una noche cargada de emoción, recuerdos y tributos que hicieron llorar a miles de fanáticos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La noche que debía ser una fiesta ricotera terminó convirtiéndose en una despedida histórica. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentaron este sábado en Comodoro Rivadavia y transformaron el escenario en un gigantesco homenaje a Carlos "Indio" Solari, fallecido apenas horas antes y cuya ausencia atravesó cada instante del espectáculo.

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    Desde mucho antes del inicio del recital, el clima era distinto. Miles de seguidores llegaron al Predio Ferial con banderas, remeras y recuerdos del músico. Entre abrazos, lágrimas y canciones improvisadas, los fanáticos comenzaron a rendir tributo a quien fue una de las figuras más influyentes del rock argentino.

    La banda había evaluado qué hacer tras conocerse la noticia de la muerte del Indio, pero finalmente decidió mantener la presentación. En un mensaje difundido horas antes del recital, los músicos reconocieron estar "en shock" y explicaron que reunirse con el público era la única forma de atravesar semejante dolor. Además, resolvieron transmitir el concierto en vivo para que los seguidores de todo el país pudieran sumarse a la despedida.

    Cuando comenzaron a sonar las primeras canciones, la emoción se apoderó del predio. Las pantallas proyectaron imágenes del Indio y cada referencia al histórico cantante provocó una ovación ensordecedora. Muchos fanáticos no pudieron contener las lágrimas, mientras otros se fundían en abrazos al ritmo de clásicos que marcaron generaciones.

    El momento más conmovedor llegó cuando el público completo entonó las canciones que inmortalizaron al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Miles de voces transformaron el recital en una verdadera misa ricotera patagónica, una ceremonia colectiva en la que el dolor por la pérdida se mezcló con la celebración de un legado artístico que marcó a millones de argentinos.

    Lo que estaba previsto como el primer gran show de Los Fundamentalistas en la Patagonia terminó convirtiéndose en una cita histórica para el rock nacional. En Comodoro Rivadavia no hubo despedidas solemnes ni silencios prolongados: hubo canciones, emoción y una multitud que eligió recordar al Indio como él mismo hubiera querido, con la música sonando fuerte y el corazón latiendo al ritmo de una pasión que sigue intacta.

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