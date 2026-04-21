Susy Shock trae su tango a San Juan: "Yo no salí a pedir permiso para hacer una música que me pertenece"

— Estamos yendo con el dúo Bazán-Bonillo, que son parte de mi banda, y el nuevo disco, Revuelo, que se estrenó hace dos años y estamos cerrando este 2026 con la gira. Nos vamos a ir acercando con las canciones, en esta época de virtualidad, que es un modo bastante incómodo para quienes hacemos música, porque no siempre permite el acceso a la materialidad de lo que hacemos. En este ir a presentarlo encontramos como la posibilidad de una lectura real, porque más allá de la historia que tiene cada canción, hay una historia que se va hilando en el relato de todo…
— ¿Es importante para vos esa ceremonia presencial?
— Esa es la palabra, y es fundamental. Sí, hay una ritualidad. Tenemos el recuerdo de la primera vez que escuchamos una canción, en qué situación de nuestra vida estábamos, en qué lugar sucedió... Eso es increíble. Lamento que las nuevas generaciones vayan perdiendo la posibilidad de sellar el conocimiento de los hechos artísticos con cuerpo presente. Tratamos de contrarrestar eso con la presencia en cada rinconcito.
— En "Revuelo Sur" ¿hay composiciones propias, tangos conocidos?
— Yo, en general, salvo una o dos perlitas, siempre he buscado canciones nuevas para mis discos; y muchas son letras mías. “Revuelo Sur” no solamente es eso, sino también la posibilidad de cantar con otros y otras artistas, esos convites amorosos que tenemos. Son todas canciones nuevas: tangos, milongas, candombe... la música del Río de la Plata. Buscamos todas las sonoridades que nos permite esa geografía.
Tango y género
— ¿Cómo fue el proceso de armar el disco, de elegir los temas?
— Somos un colectivo que siempre existió, no somos un invento postmoderno; entonces, de alguna manera, es tomar con cierta ternura insolente la idea de nuestra presencia profundísima dentro del tango específicamente y de todas esas músicas. O sea, no hay historia del tango sin trava, porque si el tango nació en los piringundines, en los lugares de oferta del trabajo sexual, nosotras estábamos ahí. Junto con la trabajadora sexual estábamos las travestis y las trans. Es imaginar, entonces, cuántas de esas canciones también pueden se resultado de esos enredos amorosos posibles. Y habla también de nuestra presencia política, de poder soñar que somos parte de la construcción de un país; y en este caso, también de una música puntual.
En su debut local, Susy Shock desgranará sus discos Revuelo Sur, Traviarca y Buena y poca vergüenza.
— El tango suele tener sectores más ortodoxos ¿has recibido críticas?
— Mi mamá es tucumana y mi papá pampeano, pero yo soy de Buenos Aires y nací en un conventillo de Balvanera, donde las familias alquilaban sus habitaciones. Quiero decir, nada más tango que eso. Yo no salí a pedir permiso para hacer una música que me pertenece. Lo que hice, en todo caso, es animarme a jugar, que es lo que me permite el arte, jugar adentro de una imaginería y meterme en esas historias. Igual, todas las músicas tienen esa parte conservadora, no solamente el tango, el folclore también ¿no? Pero soy una privilegiada, me siento muy querida, muy respetada. Incluso cuando salimos de gira por Europa, te escuchan cantando tango y nadie duda si sos o no parte de esa música, si te pertenece o no; o sea, es un prejuicio más interno, pero que tampoco he sufrido. Hemos sido muy abrazadas con este disco, muy, muy, muy acompañadas.
— Si la propuesta artística es buena, los prejuicios se derrumban…
— Yo estoy orgullosa de esas canciones, son cancionazas, porque también hay una búsqueda, que es la poesía. Buscamos minuciosamente la belleza de lo que queremos cantar, ¿no? Cada texto no es cualquier texto. Son historias bellas, bien escritas. Por ejemplo, canto una canción de Morena García, una poeta trans, rosarina, que inclusive habla con el argot travesti, prostibulario, callejero, algo que se va perdiendo porque en general es un argot oral; y tenemos una canción que rescata eso, como nuestro lunfardo.
— ¿Todas las canciones tienen temática trans?
— Yo soy esta trava que soy, que no puedo no serlo, pero que mira todos los temas. Hay muchos temas, desde lo emocional y en lo que quiero para mi país, que están en mi agenda. Además, no necesito escribir una canción donde diga 20 veces la palabra “trava” para marcar presencia. Es inevitable ya, después de tres discos y nueve libros, que la gente no sepa frente a quién está. Pero nosotras no solamente hablamos de género y sexualidad, también estamos preocupadas por un país, por un mundo que está muy complejo y queremos tener que ver con la posibilidad de soñar otra cosa mejor para todo el mundo.
— ¿Sentís que el arte tiene que ser militante, reflejar alguna lucha?
— En mi caso, y en el de mucha gente que respeto, siento que es así. Pero también hay momentos donde la música sirve para relajar y solo emocionarnos y poder transitar inclusive la alegría. La música a veces calma y a veces agita; y ésta es una época muy compleja donde, en todo caso, nos invita a tomar postura. Yo creo en eso, pero también porque creo en un tipo de militancia del arte.
Susy Shock: detrás de una utopía
— Colgarle el cartel “trans” a un espectáculo artístico ¿No es limitarlo, "autoexcluirse" de algún modo?
—Yo creo que no, que partimos de una sinceridad: esto somos, desde acá miramos el mundo. No hace más de 20 años que nuestro colectivo tiene voz, que empezamos a sacar libros y discos… en todo caso, hay una voz propia que se suma a un coro posible de pensar el mundo. Para mí es eso. Además fue mi comunidad la que me hizo artista, me hizo lo que soy, esto es así. Pero en la práctica, puedo decir que tenemos cada vez más gente. Después de tantos años, hemos sumado y hemos construido puentes hacia un montón de otras personas que también sienten en esos relatos, primero una sinceridad, una honestidad desde donde se dice lo que se dice; pero también hay inquietudes comunes, porque en el fondo hablamos de humanidad. Lo que está fallando es la humanidad y también lo podemos decir desde lo que somos.
— ¿Pero la integración, real, no sería prescindir de carteles? Que sea simplemente “El recital de Susy Shock”, no para invisiblizar, sino porque no es necesario…
— El día que llegue eso, tal vez no lo veamos ni vos ni yo, pero estamos abonando ese futuro. Hoy estamos muy lejos todavía. Hace veinte años estábamos peor porque no teníamos voz. Yo trabajo para que dentro de veinte años el mundo esté mejor. Quizás sea una utopía, pero como dice Galeano, la utopía nos sirve para caminar. Y eso ya es un montón.
Cita en el Centro Cultural Conte Grand
- Espectáculo: "Revuelo Sur, Íntimas" - Susy Shock junto al Dúo Bazán-Bonillo
- Fecha: Domingo 10 de mayo
- Hora: 20:30 h
- Lugar: Centro Cultural Conte Grand (Las Heras y San Luis).
- Entradas: Primera Preventa: $15.000. Segunda Preventa: $20.000. Entrada General: $30.000. En entradaweb.com.ar