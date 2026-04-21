    • 21 de abril de 2026 - 09:42

    Horror en México: quién era el hombre que atacó a turistas desde la pirámide de Teotihuacán

    El tirador de México fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años. Disparó más de 25 veces. La víctima era una turista canadiense.

    Teotihuacán.

    Teotihuacán.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El hombre que les disparó a turistas desde la pirámide de la Luna en Teotihuacán en México, mató a una mujer y se quitó la vida fue identificado como Julio César Jasso Ramírez.

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    El atacante disparó y luego se quitó la vida.

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    La Fiscalía General de Justicia del Estado de México precisó que era mexicano y vivía en la Ciudad de México. La identificación se realizó a partir de una credencial para votar que fue encontrada en el lugar del tiroteo.

    Según informaron fuentes oficiales, Jasso Ramírez actuó solo durante el ataque a tiros que terminó con la muerte de una turista y varios heridos, entre ellos turistas extranjeros.

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    Cómo fue el ataque en Teotihuacán

    El ataque ocurrió en plena zona arqueológica, donde las autoridades desplegaron un fuerte operativo para recolectar pruebas y tratar de esclarecer lo sucedido.

    Testigos aseguraron que el agresor vestía una remera negra con la frase “Disconnect and self destruct” y llevaba una imagen generada por inteligencia artificial en la que simulaba acompañar a Erick Harris y Dylan Klebold, los autores de la masacre escolar de Columbine, que ocurrió hace 27 años, el 20 de abril de 1999.

    Según informó el diario Milenio, en redes sociales, Jasso Ramírez también aparece posando con el saludo característico de los nazis.

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    En el primer descanso del monumento, la policía halló el cuerpo de una mujer con disparos en la cabeza, junto a 21 casquillos calibre .380, un cartucho útil, una funda para cuchillo táctico y manchas de sangre.

    En el segundo nivel, los peritos encontraron un portarretratos con una imagen de tres hombres creada por inteligencia artificial.

    Finalmente, en el tercer descanso, apareció el cuerpo del propio agresor, junto a un revólver, un cuchillo táctico, seis casquillos más, dos cartuchos útiles y una mochila con libros y fotografías.

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