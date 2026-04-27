Friedrich Merz afirma que EEUU es "humillado" por Irán

El canciller alemán, cuestionó la estrategia de EEUU en la guerra en Medio Oriente y afirmó que Irán domina las negociaciones con habilidad.

Friedrich Merz cuestionó la estrategia de EEUU en la guerra en Medio Oriente y advirtió sobre el impacto global del conflicto.

En medio de la creciente tensión por la guerra en Medio Oriente, el canciller alemán Friedrich Merz lanzó duras críticas hacia Donald Trump y la estrategia de Estados Unidos frente a Irán. En declaraciones recientes, sostuvo que la guerra en Medio Oriente evidencia una falta de rumbo clara por parte de Washington, lo que debilita su posicionamiento global.

Críticas directas en plena guerra en Medio Oriente Durante una intervención en el instituto Carolus-Magnus, Merz fue contundente: “Estados Unidos carece de estrategia y es humillado por Irán”, una frase que resonó con fuerza en el escenario internacional. El funcionario alemán remarcó que la guerra en Medio Oriente se ha convertido en un terreno donde Irán logra ventaja política y diplomática, especialmente por su forma de negociar.

Además, subrayó que los iraníes “están negociando con gran habilidad, o mejor dicho, evitando negociar con gran habilidad”, lo que complica aún más cualquier salida al conflicto. Esta postura refuerza la percepción de un escenario estancado y sin resolución inmediata.

Europa, al margen de las decisiones Merz también cuestionó que Alemania y otros países europeos no fueron consultados al inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, dejando en evidencia tensiones dentro de los aliados occidentales. Según el canciller, esta exclusión agrava la complejidad de la guerra en Medio Oriente.

El líder alemán advirtió que, de haber anticipado la prolongación del conflicto, habría sido aún más firme en sus planteos ante Trump, evidenciando diferencias estratégicas profundas entre ambos gobiernos.