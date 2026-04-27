    • 27 de abril de 2026 - 18:05

    Friedrich Merz afirma que EEUU es "humillado" por Irán

    El canciller alemán, cuestionó la estrategia de EEUU en la guerra en Medio Oriente y afirmó que Irán domina las negociaciones con habilidad.

    Friedrich Merz cuestionó la estrategia de EEUU en la guerra en Medio Oriente y advirtió sobre el impacto global del conflicto.

    Friedrich Merz cuestionó la estrategia de EEUU en la guerra en Medio Oriente y advirtió sobre el impacto global del conflicto.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En medio de la creciente tensión por la guerra en Medio Oriente, el canciller alemán Friedrich Merz lanzó duras críticas hacia Donald Trump y la estrategia de Estados Unidos frente a Irán. En declaraciones recientes, sostuvo que la guerra en Medio Oriente evidencia una falta de rumbo clara por parte de Washington, lo que debilita su posicionamiento global.

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    Críticas directas en plena guerra en Medio Oriente

    Durante una intervención en el instituto Carolus-Magnus, Merz fue contundente: “Estados Unidos carece de estrategia y es humillado por Irán”, una frase que resonó con fuerza en el escenario internacional. El funcionario alemán remarcó que la guerra en Medio Oriente se ha convertido en un terreno donde Irán logra ventaja política y diplomática, especialmente por su forma de negociar.

    Además, subrayó que los iraníes “están negociando con gran habilidad, o mejor dicho, evitando negociar con gran habilidad”, lo que complica aún más cualquier salida al conflicto. Esta postura refuerza la percepción de un escenario estancado y sin resolución inmediata.

    Europa, al margen de las decisiones

    Merz también cuestionó que Alemania y otros países europeos no fueron consultados al inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, dejando en evidencia tensiones dentro de los aliados occidentales. Según el canciller, esta exclusión agrava la complejidad de la guerra en Medio Oriente.

    El líder alemán advirtió que, de haber anticipado la prolongación del conflicto, habría sido aún más firme en sus planteos ante Trump, evidenciando diferencias estratégicas profundas entre ambos gobiernos.

    Impacto económico y falta de horizonte

    Otro de los puntos destacados por Merz fue el impacto directo del conflicto: la guerra en Medio Oriente afecta la producción económica alemana y genera costos crecientes. En ese sentido, pidió una resolución urgente, aunque se mostró escéptico sobre un final cercano.

    “El escenario es complicado”, afirmó, y añadió que Irán resulta más fuerte de lo esperado mientras Estados Unidos no logra imponer una estrategia convincente, lo que prolonga la incertidumbre global.

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