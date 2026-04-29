    • 29 de abril de 2026 - 20:43

    Líbano exige a Israel cumplir la tregua antes de negociar el alto al fuego

    Líbano pidió a Israel respetar plenamente el alto al fuego tras un ataque con nueve muertos. Reclaman frenar bombardeos para avanzar en negociaciones.

    La tensión en Líbano persiste tras ataques que violan el alto al fuego. &nbsp;

    La tensión en Líbano persiste tras ataques que violan el alto al fuego.

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El conflicto en Líbano vuelve a escalar pese al alto al fuego vigente. El gobierno libanés exigió a Israel que cumpla con la tregua antes de iniciar cualquier negociación formal. En este escenario, el alto al fuego en Medio Oriente se mantiene en una situación frágil tras nuevos ataques en el sur del país.

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    El presidente libanés, Joseph Aoun, fue contundente: “Israel debe aplicar plenamente el alto el fuego antes de pasar a negociar”. Sus declaraciones llegan luego de un bombardeo en la localidad de Majdal Zoun que dejó nueve muertos y 17 heridos, evidenciando el incumplimiento de la tregua iniciada el 17 de abril.

    Líbano: reclamo por el fin de los ataques

    Desde Beirut remarcan que los bombardeos israelíes deben cesar de inmediato para generar condiciones mínimas de diálogo. Además, el Gobierno libanés espera que Estados Unidos defina una fecha para avanzar en las negociaciones bilaterales.

    El ataque reciente impactó con fuerza en la población civil. Entre las víctimas se encuentran miembros de la Defensa Civil, lo que agrava la crisis humanitaria en la región. Según datos oficiales, ya son más de 100 los trabajadores sanitarios muertos desde el inicio de las hostilidades en marzo.

    En paralelo, se desarrollaron dos rondas de conversaciones entre representantes de ambos países en Washington, aunque sin avances concretos hasta el momento.

    Un alto al fuego cada vez más débil

    El episodio en Majdal Zoun es uno de los más graves desde que rige el cese de hostilidades. El número de víctimas fue creciendo con el correr de las horas, reflejando la magnitud del ataque.

    Desde organismos de emergencia señalaron que varios de los fallecidos eran rescatistas que asistían a heridos de bombardeos previos, lo que refuerza las denuncias sobre la vulnerabilidad de quienes trabajan en zonas de conflicto.

    Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación la situación. La continuidad de los ataques pone en riesgo cualquier intento de negociación, en un contexto donde la estabilidad sigue siendo incierta.

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