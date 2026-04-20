Indignación por la foto de un soldado israelí destruyendo una imagen de Jesús en Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , el ministro de Relaciones Exteriores y el Ejército israelí condenaron este lunes la profanación de un crucifijo destruido por un soldado israelí en una aldea cristiana del sur del Líbano .

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Una fotografía difundida en internet durante el fin de semana muestra a un soldado golpeando con un hacha una escultura caída de Jesús en la cruz . La imagen fue publicada por Younis Tirawi , quien se presenta como reportero palestino y también ha difundido imágenes de presuntas conductas indebidas de soldados israelíes en Gaza .

Reuters verificó que la imagen fue tomada en Debel , una de las pocas aldeas del sur del Líbano cuyos habitantes permanecieron en el lugar durante la campaña militar israelí contra el grupo terrorista Hezbollah , respaldada por Irán , iniciada el 2 de marzo después de que el grupo lanzara cohetes contra Israel en apoyo a Teherán.

La cruz formaba parte de un pequeño santuario ubicado en el jardín de una familia que vive en las afueras de la aldea, dijo Fadi Falfel , sacerdote en Debel.

“Uno de los soldados israelíes rompió la cruz e hizo esta cosa horrible, esta profanación de nuestros símbolos sagrados” , afirmó Falfel.

Condenas a la profanación

La Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa, que incluye al cardenal católico de Jerusalén Pierbattista Pizzaballa, afirmó en un comunicado que el acto “constituye una grave afrenta a la fe cristiana”.

“Revela, además, una preocupante falla en la formación moral y humana, en la que incluso la reverencia más elemental por lo sagrado y por la dignidad de los demás se ha visto gravemente comprometida”, señaló la asamblea.

Netanyahu dijo por su parte que la acción del soldado iba en contra de los valores judíos de tolerancia y aseguró que será castigado.

“Me impactó y entristeció enterarme de que un soldado de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) dañó un símbolo religioso católico en el sur del Líbano. Condeno este acto en los términos más enérgicos”, escribió el premier en la red social X.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, escribió en X que se necesitan “consecuencias rápidas, severas y públicas”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, dijo que la conducta del soldado fue vergonzosa e indignante. “Pedimos disculpas por este incidente y a cada cristiano cuyos sentimientos fueron heridos”, escribió el funcionario, también en X.

El Ejército israelí dijo que el hecho está siendo investigado.

“Las FDI consideran este incidente con la máxima gravedad y subrayan que la conducta del soldado es totalmente incompatible con los valores que se esperan de sus tropas”, señalaron las fuerzas israelíes. “Las FDI están trabajando para ayudar a la comunidad a devolver â la estatua a su lugar”, agregaron.

La situación en el Líbano

Debel es una de las decenas de aldeas del sur del Líbano que actualmente se encuentran bajo ocupación efectiva de Israel. Tel Aviv y Beirut acordaron el jueves una tregua mediada por Estados Unidos con el objetivo de detener los combates entre Israel y Hezbollah.

“Tenemos todo tipo de crisis”, dijo Falfel.

"Pensamos que el alto el fuego nos traería algo de alivio, pero seguimos rodeados, sin poder entrar ni salir del pueblo. Hay algunas casas en las afueras a las que se nos prohíbe acceder", agregó el sacerdote.

Funcionarios militares israelíes aseguran que están trabajando con agencias de ayuda para atender las necesidades humanitarias de Debel y de otras aldeas.

El presidente libanés, Joseph Aoun, declaró este lunes que las negociaciones directas con Israel tienen como objetivo poner fin a las hostilidades y a la ocupación israelí en el sur del país.

“La decisión de negociar tiene como objetivo detener las hostilidades, poner fin a la ocupación israelí de las regiones del sur y desplegar al Ejército [libanés] hasta las fronteras del sur internacionalmente reconocidas” con Israel, afirmó Aoun en un comunicado.

También comunicó que el exembajador del Líbano en Washington Simon Karam presidirá la delegación libanesa en las próximas negociaciones, y añadió que estas son “independientes” de otras conversaciones en curso, haciendo referencia implícita al diálogo entre Irán y Estados Unidos.

Hezbollah, que cuenta con el apoyo de Irán, no forma parte de las conversaciones y se opone firmemente a las negociaciones.

La situación en el Líbano sigue siendo muy inestable a pesar de un alto el fuego de diez días que entró en vigor el viernes entre Israel y Hezbollah, y que ambas partes se han acusado mutuamente de violar.