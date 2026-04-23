    • 23 de abril de 2026 - 08:57

    Hoy en las aulas de Nivel Inicial y Primario de San Juan se hablará de violencia escolar: la medida tras las amenazas de tiroteo

    con intervenciones en el aula centradas en la convivencia, el respeto y la resolución de conflictos. Mañana será para Nivel Secundario.

    Mensajes con amenazas de tiroteo en una escuela de San Juan generaron un operativo preventivo &nbsp;

    Mensajes con amenazas de tiroteo en una escuela de San Juan generaron un operativo preventivo

     

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    El Ministerio de Educación lleva adelante este jueves una jornada institucional en las escuelas de Niveles Inicial y Primario de la provincia, en el marco de la propuesta “Escuelas sin violencia”, coordinada por la Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios. Mañana, en tanto, será con estudiantes de escuelas secundarias.

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    La actividad se desarrollará durante el horario escolar y estará enfocada en el abordaje de situaciones vinculadas a la convivencia, con estrategias pedagógicas que permitan trabajar la prevención de la violencia entre estudiantes.

    Durante la jornada, las escuelas implementarán acciones como:

    -Lectura y análisis guiado de situaciones problemáticas vinculadas al acoso escolar, para identificar conductas y sus consecuencias.

    -Espacios de diálogo en el aula, donde los estudiantes podrán expresar experiencias y construir propuestas para mejorar la convivencia.

    -Construcción o revisión de acuerdos de convivencia, con participación activa de los cursos.

    -Actividades de reflexión sobre el uso de redes sociales, especialmente en relación al ciberacoso y la exposición digital.

    -Intervenciones grupales con dinámicas participativas, orientadas a fortalecer la empatía y el respeto por el otro.

    Las propuestas serán desarrolladas por los equipos docentes con el acompañamiento de los gabinetes interdisciplinarios, permitiendo adaptar las actividades a la realidad de cada institución.

    “Estas jornadas son una forma de poner a la educación en acción frente a situaciones que preocupan y ocupan a toda la comunidad. No se trata solo de hablar de convivencia, sino de trabajarla en el aula, con los estudiantes, generando herramientas para prevenir la violencia y construir vínculos basados en el respeto”, indicó la ministra de Educación, Silva Fuentes. “Estas jornadas son una forma de poner a la educación en acción frente a situaciones que preocupan y ocupan a toda la comunidad. No se trata solo de hablar de convivencia, sino de trabajarla en el aula, con los estudiantes, generando herramientas para prevenir la violencia y construir vínculos basados en el respeto”, indicó la ministra de Educación, Silva Fuentes.

    La acción forma parte de una línea de trabajo sostenida que busca consolidar a la escuela como un espacio de cuidado, escucha y formación integral, con intervenciones que se traduzcan en prácticas cotidianas dentro del aula.

    La iniciativa se enmarca en lo establecido por la Ley Nacional de Educación N° 26.206, que promueve una formación integral basada en valores democráticos y el respeto por los derechos humanos, y en la Ley N° 26.892, orientada a la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las escuelas.

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