Hoy en las aulas de Nivel Inicial y Primario de San Juan se hablará de violencia escolar: la medida tras las amenazas de tiroteo

El Ministerio de Educación lleva adelante este jueves una jornada institucional en las escuelas de Niveles Inicial y Primario de la provincia, en el marco de la propuesta “Escuelas sin violencia”, coordinada por la Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios. Mañana, en tanto, será con estudiantes de escuelas secundarias.
La actividad se desarrollará durante el horario escolar y estará enfocada en el abordaje de situaciones vinculadas a la convivencia, con estrategias pedagógicas que permitan trabajar la prevención de la violencia entre estudiantes.
Durante la jornada, las escuelas implementarán acciones como:
-Lectura y análisis guiado de situaciones problemáticas vinculadas al acoso escolar, para identificar conductas y sus consecuencias.
-Espacios de diálogo en el aula, donde los estudiantes podrán expresar experiencias y construir propuestas para mejorar la convivencia.
-Construcción o revisión de acuerdos de convivencia, con participación activa de los cursos.
-Actividades de reflexión sobre el uso de redes sociales, especialmente en relación al ciberacoso y la exposición digital.
-Intervenciones grupales con dinámicas participativas, orientadas a fortalecer la empatía y el respeto por el otro.
Las propuestas serán desarrolladas por los equipos docentes con el acompañamiento de los gabinetes interdisciplinarios, permitiendo adaptar las actividades a la realidad de cada institución.
“Estas jornadas son una forma de poner a la educación en acción frente a situaciones que preocupan y ocupan a toda la comunidad. No se trata solo de hablar de convivencia, sino de trabajarla en el aula, con los estudiantes, generando herramientas para prevenir la violencia y construir vínculos basados en el respeto”, indicó la ministra de Educación, Silva Fuentes. “Estas jornadas son una forma de poner a la educación en acción frente a situaciones que preocupan y ocupan a toda la comunidad. No se trata solo de hablar de convivencia, sino de trabajarla en el aula, con los estudiantes, generando herramientas para prevenir la violencia y construir vínculos basados en el respeto”, indicó la ministra de Educación, Silva Fuentes.
La acción forma parte de una línea de trabajo sostenida que busca consolidar a la escuela como un espacio de cuidado, escucha y formación integral, con intervenciones que se traduzcan en prácticas cotidianas dentro del aula.
La iniciativa se enmarca en lo establecido por la Ley Nacional de Educación N° 26.206, que promueve una formación integral basada en valores democráticos y el respeto por los derechos humanos, y en la Ley N° 26.892, orientada a la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las escuelas.