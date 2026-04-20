El dólar blue se mantuvo sin cambios en San Juan: cotizó a $1.440, mientras el oficial subió $11

El dólar blue sigue con calma en San Juan, como lo viene haciendo desde hace varias semanas. El dólar oficial cotizó a $1.376.

El dólar oficial subió este lunes por segunda rueda consecutiva, pero se sostuvo lejos del techo de la banda. En lo que va del año, el dólar acumula una caída del 5,4% en el segmento mayorista, mientras que, en términos reales, la cotización se encuentra en niveles de mayo-junio de 2025.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio gana $11,5 a $1.376 para la venta y se sostuvo a 22,6% del techo de la banda cambiaria (hoy de $1.687,07).

En tanto, los contratos de dólar futuro operó con mayoría de subas de hasta el 0,8%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio se ubicará a $1.382 para fines de abril y cerca de los $1.600 para fines de diciembre.

En el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.395 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta se posicionó en $1.813,5. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el BCRA, el tipo de cambio promedió los $1.396,29 para la venta.

Entre los paralelos, el contado con liquidación (CCL) operó a $1.463,37, mientras que el MEP lo hizo a $1.413,99. En tanto, el dólar blue cayó $10 a $1.405 para la venta, mientras que en San Juan se mantuvo en $1.440.