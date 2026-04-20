    • 20 de abril de 2026 - 15:42

    El dólar blue se mantuvo sin cambios en San Juan: cotizó a $1.440, mientras el oficial subió $11

    El dólar blue sigue con calma en San Juan, como lo viene haciendo desde hace varias semanas. El dólar oficial cotizó a $1.376.

    El dólar blue en San Juan se mantuvo en $1.440.

    El dólar blue en San Juan se mantuvo en $1.440.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El dólar oficial subió este lunes por segunda rueda consecutiva, pero se sostuvo lejos del techo de la banda. En lo que va del año, el dólar acumula una caída del 5,4% en el segmento mayorista, mientras que, en términos reales, la cotización se encuentra en niveles de mayo-junio de 2025.

    Leé además

    Empleo registrado - imagen ilustrativa

    Empleo registrado en San Juan: la cautela del Gobierno provincial y los tres factores detrás de los números en aumento
    Campeones. Julieta Molina y Maycol Coria pusieron a San Juan en lo más alto del país.

    San Juan consagró a dos campeones argentinos en atletismo en el Cenard

    En el segmento mayorista, el tipo de cambio gana $11,5 a $1.376 para la venta y se sostuvo a 22,6% del techo de la banda cambiaria (hoy de $1.687,07).

    En tanto, los contratos de dólar futuro operó con mayoría de subas de hasta el 0,8%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio se ubicará a $1.382 para fines de abril y cerca de los $1.600 para fines de diciembre.

    En el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.395 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta se posicionó en $1.813,5. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el BCRA, el tipo de cambio promedió los $1.396,29 para la venta.

    Entre los paralelos, el contado con liquidación (CCL) operó a $1.463,37, mientras que el MEP lo hizo a $1.413,99. En tanto, el dólar blue cayó $10 a $1.405 para la venta, mientras que en San Juan se mantuvo en $1.440.

    El pasado jueves, las reservas brutas del BCRA subieron en 4 millones de dólares hasta los 45.631 de dólares, en una jornada donde la autoridad monetaria intervino en el Mercado Libre de Cambios (MLC) con compras por 75 millones de dólares. El monto adquirido refleja una desaceleración en la acumulación de activos internacionales por parte de la institución.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Cayetano Morales.

    Encontraron a uno de los dos hombres desaparecidos en San Juan

    Luis Brandoni y su noble gesto solidario en San Rafael. 

    Legado solidario: la donación que dejó Luis Brandoni muy cerca de San Juan antes de morir

    Imagen ilustrativa - Empleo registrado en San Juan

    San Juan, entre las provincias con crecimiento de empleo registrado: el esfuerzo de los empresarios y la minería, los motivos detrás de los números

    Imagen ilustrativa

    Caída general del consumo y demora en la reactivación de la minería, los dolores de cabeza de los sectores productivos de San Juan