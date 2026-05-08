"La minería puede traer prosperidad y empleo a toda la Argentina", afirmó Rapallini en San Juan

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini , encabezó este jueves el almuerzo de dirigentes industriales realizado en la sede central de La Platense, en Chimbas, y dejó un fuerte respaldo al desarrollo minero como eje estratégico para el crecimiento económico del país.

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En el marco de la Expo Minera que se desarrolló en San Juan, el dirigente industrial sostuvo que la actividad “va a impactar en todo el país” y aseguró que existe una enorme oportunidad para generar empleo, desarrollo tecnológico y nuevas cadenas de valor vinculadas al sector.

“La minería es un gran motor que va a impactar en nuestro país, no solamente en las provincias mineras, sino también a lo largo y a lo ancho de la Argentina”, afirmó Rapallini durante su visita a la provincia. “La minería es un gran motor que va a impactar en nuestro país, no solamente en las provincias mineras, sino también a lo largo y a lo ancho de la Argentina”, afirmó Rapallini durante su visita a la provincia.

El titular de la UIA participó además de la denominada Mesa Federal Minera , espacio del que formaron parte representantes del Gobierno nacional, gobernadores, sindicatos y empresarios. Allí destacó la importancia de consolidar ámbitos de articulación público-privada para acompañar el crecimiento de la actividad.

“La verdad que es muy importante este tipo de organizaciones que van a seguir de cerca la evolución de la minería en San Juan y también en la Argentina”, expresó.

Rapallini puso especial énfasis en el efecto multiplicador que puede tener el sector sobre otras actividades industriales y productivas. Según explicó, existen numerosas provincias que, sin tener proyectos mineros propios, pueden convertirse en proveedoras de bienes, servicios y tecnología para la industria extractiva.

“Hay muchas cadenas de valor en nuestro país que van a estar favorecidas”, indicó, y remarcó el potencial de las provincias metalmecánicas como abastecedoras del entramado minero.

En ese contexto, el dirigente industrial planteó que uno de los principales desafíos será formar mano de obra especializada para abastecer la creciente demanda laboral. “Hay mucho para trabajar en educación y en la formación de chicos y jóvenes para poder darle mano de obra capacitada a esta nueva industria”, señaló.

El presidente de la UIA también enumeró otros aspectos que considera fundamentales para consolidar el crecimiento del sector: infraestructura, financiamiento y acceso a nuevas tecnologías. “Es muy importante trabajar también en infraestructura, financiamiento y traer tecnología del exterior”, afirmó.

Durante su mensaje, Rapallini valoró además el trabajo coordinado entre las distintas uniones industriales del país y destacó la integración regional impulsada en torno a la minería. Mencionó especialmente la articulación con entidades empresarias de San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

“Vamos a estar trabajando desde la Unión Industrial Argentina en conjunto con las distintas uniones industriales”, sostuvo.

El encuentro en Chimbas reunió a referentes industriales de distintas provincias y contó con la presencia de empresarios locales y dirigentes vinculados a la actividad minera. Rapallini agradeció especialmente la recepción de Hugo Goransky, anfitrión del almuerzo en La Platense, y también el acompañamiento de dirigentes industriales regionales.