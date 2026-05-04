Un sanjuanino desarrolló una plataforma para que el comercio local sea parte de la venta online de forma gratuita

Gabriel Miadosqui, un joven de 37 años es quien está detrás de la idea y creación de “La Peatonal San Juan” , el sitio web que apunta a, como su slogan lo indica “Lo que buscas, lo encontrar en la Peatonal” . En diálogo con DIARIO DE CUYO, el sanjuanino explicó cómo nació la idea y los motivos detrás de la propuesta que es gratuita.

“La idea nació un poco de casualidad”, comenta. A inicios de año, tras su pasó por el área de analytics del banco Ualá, se encontraba trabajando para un sitio web y en ese contexto pensó en que se podía replicar lo mismo, pensándolo en una tienda de tiendas, sumando a aquellas que ya tienen sus catálogos y aceitada la venta por internet, como a aquellos espacios que hoy no han llegado a ese sector del mercado.

La referencia de la Peatonal es debido a que es uno de los centros comerciales más grandes e históricos de la provincia. Cualquier sanjuanino entiende qué es la Peatonal y su valor comercial. Sin embargo, Gabriel aclaró que la web está apuntada a comerciantes de todo San Juan, y no solo a los que actualmente tienen sus locales físicos en la zona mencionada.

El sitio tiene un mes de vigencia y actualmente cuenta con 22 tiendas que se han sumado en ese periodo, mientras que se están llevando a cabo las gestiones para incorporar un grupo más que elevara a más de 30 comercios presentes en la web en el corto tiempo. De esta manera, Gabriel creó un espacio online que busca ayudar a los comerciantes y emprendedores a vender más, mucho más en aquellos casos en los que no cuentan con herramientas para tener un portal propio.

“La idea está pensada para los sanjuaninos, tanto para emprendedor como consumidor. Cada vez compramos más vía online y el comerciante local tiene que competir con el de afuera. De esta manera se busca que juntos podamos hacer la fuerza, ofreciendo buenos precios y calidad”, destacó Gabriel.

Cómo sumarse a La Peatonal San Juan

Una de las particularidades que tiene la propuesta de Gabriel es que la incorporación de las tiendas al sitio web es totalmente gratuita, es decir, no es necesario que el comercio que se incorpore pague una comisión por permanecer en la plataforma o por ventas. La decisión detrás de la gratuidad está enfocada en el desarrollo y una buena funcionalidad del sitio. En el futuro se analizará este factor, pero por el momento los esfuerzos del joven sanjuanino están puestos en colaborar con el comercio provincial.

Sumarse es muy sencillo. Solo se debe acceder a lapeatonal.com y hacer clic en la pestaña “Sumá tu emprendimiento” o "Sumá tu negocio". Allí se debe llenar un formulario con el nombre del negocio, del responsable, un correo electrónico y número de contacto, rubro, perfil en redes sociales, si manejan Mercado Pago y si el local está presente de manera online en otras plataformas.

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Tras ello, el mismo Gabriel es quien se comunica con cada uno de los postulantes para definir detalles. Sobre este punto, explicó que si el comercio se encuentra en Tienda Nube la integración es fácil; mientras que si no lo están puede demorar un poco más, ya que el emprendedor debe cargar imagen de cada producto con su respectivo precio.

Cómo funciona La Peatonal San Juan

El manejo es bastante sencillo, similar a cualquier otra plataforma de compra online. Se debe ingresar a lapeatonal.com. Una vez encontrado el producto buscado, se agrega al carrito y se completa el proceso de pago. Posterior a ello se recibe un mail con los detalles de la compra y cuando el mismo esté listo, la tienda dará aviso para su retiro por el local.

Sobre este punto, Gabriel detalló que se continúa trabajando sobre la modalidad de entrega, ya que hay comercios que tienen puntos físicos para ello, mientras que hay otros que solo se manejan de manera online, coordinando la entrega con el comprador.

Actualmente el consumidor se puede encontrar con más de 14.000 productos de distintos rubros, con margen a que el número siga creciendo. Las tiendas presentes hasta el momento son: Acierto Wines, American Bar, Aretha, Aria, Dismar, Elixir Privé, Eyelut, Familia Monserrat, Goodex, Hola Wally, Integral, IOW, Ludovica Home, Maky y Tosti, Paz Contigo, PC Hardware, Pura Maña bebés, San Martin de San Juan, Sanjuadros, Tengo Tenis, Termo Life y The Little Baby Brand.

“Quiero ayudar a los comercios de San Juan. No quiero que nadie se baje, que esto sea siempre gratuito y veremos si hay que hacer alguna inversión y cobrar alguna comisión por venta o fijo mensual a alguien que se quiera destacar. La premisa es ayudar al comercio y emprendedores. Quizás en el futuro hacer lo mismo con la gastronomía y otros rubros”, destacó Gabriel.