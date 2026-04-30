Recibo de sueldo digital en San Juan: cambios clave desde mayo

Los empleados públicos de San Juan podrán descargar el recibo de sueldo digital en CIDI un día después del cobro, agilizando un trámite clave.

Acceso al recibo de sueldo digital en San Juan a través de la plataforma CIDI tras el cobro de haberes.

Desde el 1 de mayo de 2026, los trabajadores estatales en San Juan tendrán una mejora concreta en el acceso a documentación, ya que el recibo de sueldo estará disponible mucho más rápido, al ser digital. La medida apunta a optimizar tiempos y simplificar gestiones para miles de empleados.

El nuevo esquema establece que el recibo de haberes estará disponible en la plataforma Ciudadano Digital (CIDI) al día siguiente del cobro, reduciendo significativamente los tiempos de espera. Hasta ahora, los empleados debían aguardar varios días para poder descargar este documento clave.

Cómo acceder al recibo de sueldo digital en San Juan La implementación de esta medida implica un avance en la modernización del Estado, ya que permite que los empleados de la Administración Pública de San Juan accedan de manera más ágil a su información salarial, sin necesidad de demoras innecesarias.

El sistema CIDI (Ciudadano Digital) funciona como una plataforma de autogestión online que centraliza servicios estatales, permitiendo realizar trámites, consultas y descargas de documentación personal en un entorno seguro y accesible.

Con este cambio, el Gobierno busca optimizar procesos administrativos y facilitar el acceso a la información, brindando una herramienta más eficiente para los trabajadores estatales, quienes podrán disponer de su recibo de sueldo casi de inmediato tras la acreditación de haberes.