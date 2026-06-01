    • 1 de junio de 2026 - 16:11

    Caso Agostina Vega: el informe preliminar de la autopsia determinó que la niña habría sido abusada y asfixiada

    El estudio a los restos hallados el sábado pasado determinó que la joven de 14 años perdió la vida por una asfixia mecánica y que luego fue desmembrada.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La autopsia al cuerpo de Agostina Vega, la joven de 14 años asesinada en la capital de Córdoba el fin de semana pasado, arrojó sus primeros resultados. El informe preliminar apuntó que Agostina perdió la vida debido a una asfixia mecánica y que, tras su muerte, fue desmembrada, coinciden fuentes del expediente en diálogo con Infobae.

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    ¿Fue abusada antes de morir? Las opiniones en torno a la autopsia no fueron concluyentes. Las fuentes consultadas coinciden en la existencia de “posibles signos de abuso sexual”, sin embargo, la descomposición del cuerpo, hallado casi una semana después de la muerte, impediría una conclusión definitiva.

    De todas maneras, este punto está en discusión y podría ser resuelto en las próximas horas. Si es confirmado, significaría un cambio notable en la calificación en contra de Claudio Barrelier, el único acusado por el hecho.

    Los forenses, por otra parte, lograron establecer la data de muerte. “Se estima un marco temporal entre las 23 del sábado 20 y las 5 AM del sábado 21 de mayo”, asegura una misma fuente. Es decir: Agostina fue asesinada, al menos, casi cuatro horas antes de que la Policía de Córdoba recibiera la denuncia por su desaparición.

    Los resultados de los estudios a los órganos -que presentaron un fuerte daño a causa de las maniobras de desmembramiento- y los análisis toxicológicos de rigor se conocerán en los próximos días.

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