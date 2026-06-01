"No tengo nada que ver; estoy dando una mano": el audio que Barrelier le envió al padre de Agostina Vega

“Le faltaba para pagar el taxi, la ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara”, sostuvo el acusado en el mensaje de voz.

Claudio Gabriel Barrelier le envió un audio al padre de Agostina Vega durante los primeros días de la búsqueda y le aseguró que él "no tenía nada que ver".

"Yo ya hablé con 'Meli' (madre) y le había explicado todo el tema. Fui, declaré, vinieron, me allanaron mi casa, allanaron la casa de mi vieja y ahora sale la madre de la 'Meli' a escracharme de esa forma cuando no tengo nada que ver. Al contrario, yo también estoy dando una mano, estoy ayudando con todo lo que más pueda... porque está la información, porque no la quieren contar", expresa el único detenido por el supuesto femicidio de la menor.

En este sentido, subrayó que la adolescente de 14 años llegó a las 22:30 del sábado 23 de mayo a Fragueiro y Campillo, donde mantuvieron una conversación telefónica en la que Agostina le solicitó dinero para abonar el viaje: "Me llama por teléfono diciendo que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que estaba en Fragueiro y Campillo, yo no llego hasta ahí (...) Le faltaba para pagar el taxi, la ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara".

Barrelier consignó que Agostina quería que "le haga el favor de llevarla hasta la casa del noviecito", pero le aseguró que "no tenía movilidad, no había forma" hasta que "ahí nomás, la llama un guaso": "Para mí ya estaba arreglado, ya había organizado y como no tenía plata vino para este lado".