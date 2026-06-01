Crimen de Agostina Vega: "Escapé atada y desnuda", habló la joven que denunció a Barrelier en 2025

La joven que denunció en mayo de 2025 a Claudio Barrelier , antes del crimen de Agostina Vega , habló por primera vez y dio un estremecedor testimonio sobre el episodio por el que el hombre fue imputado por privación ilegítima de la libertad.

Rescataron a un dogo desnutrido en la casa de Barrelier, el único detenido por el crimen de Agostina Vega

La entrevista fue realizada con la voz de la víctima distorsionada para preservar su identidad. En su relato, la joven contó que el hecho ocurrió en la vivienda de Del Campillo 878, en barrio Cofico, la misma casa vinculada ahora a la investigación por el crimen de Agostina.

La víctima, que entonces tenía 20 años, logró escapar del domicilio semidesnuda y atada, y pidió ayuda a vecinos del . Barrelier fue detenido en aquella causa, pero recuperó la libertad el 26 de mayo de 2025, tras permanecer preso 20 días y pagar una fianza de cinco millones de pesos. El expediente continúa activo.

La joven relató que había llegado al domicilio de Barrelier junto a él y que, una vez adentro, el hombre cerró la puerta. "Yo no tenía miedo, pero presentía algo", contó.

De acuerdo con su testimonio, Barrelier comenzó a moverse dentro de la vivienda con un cigarrillo en la mano y luego sacó un arma. "Me hace sentarme en el sillón y me pregunta a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto", afirmó.

La víctima aseguró que él le pidió el celular, la obligó a sentarse en la cama y luego le exigió que se sacara la ropa. "Le pregunté: '¿Querés tener relaciones?' y '¿Por qué de esta manera?'", relató. Según indicó, el acusado le respondió que personas que supuestamente iban a llevar dinero tenían que verla "bien" y confiar en ella.

"Estaba desesperada y llorando. Le dije que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo todo esto", expresó la joven. También señaló que Barrelier tenía una pistola y una cinta adhesiva nueva en la mano.

La víctima contó que el hombre usó un cuchillo para abrir la cinta y luego la ató. "Me ata los pies, me ata las manos y me tapa la boca con cinta", relató. Según su declaración, logró escapar porque los pies no habían quedado bien sujetados.

"Salí corriendo y justo había un grupito de chicos que me ayudaron. Me dieron una remera porque yo salí en bombacha, casi desnuda", dijo.

La joven aseguró que pidió que llamaran a la Policía porque el hombre estaba armado y porque sus pertenencias habían quedado dentro de la casa. "Tenía miedo de que me hiciera algo", sostuvo.

Cuando llegaron los efectivos, según su relato, Barrelier negó conocerla. "Él decía que no me conocía, que no sabía quién era, que era mentira", afirmó. La víctima también indicó que había una cámara de seguridad cerca del lugar, presuntamente vinculada a una peluquería del sector.

Sobre la actuación judicial, la joven fue contundente: "Yo presenté todo tipo de pruebas. Creo que fue muy injusto de parte de la Justicia que no hayan hecho nada y que lo hayan dejado preso 20 días".

La joven aseguró que, tras pedir auxilio, fue trasladada al Polo de la Mujer. Posteriormente, se realizó en ese entonces un allanamiento en la vivienda de Barrelier. "Ahí encontraron mis zapatillas, la calza y un buzo, pero el celular no lo encontraron. Ni el cuchillo ni la pistola encontraron", señaló.

De acuerdo con su testimonio, ella había pedido ser notificada en caso de que Barrelier recuperara la libertad, pero aseguró que nunca fue informada. "Yo ni sabía que había salido", dijo. Y agregó: "Me llaman a declarar, pasó ese día y a las dos semanas me llamaron a declarar de nuevo. Me retienen el celular y de ese día no supe más nada del caso".

La víctima afirmó que el acusado no volvió a contactarse con ella después de la denuncia. Sin embargo, dijo que sintió temor al enterarse de que Agostina había entrado a la misma vivienda. "Podría haber sido yo. Que no tuvo la misma suerte que tuve yo en salir", expresó.

La joven sostuvo que decidió hablar ahora por el crimen de la adolescente. "Tuve mucho miedo. No voy a mentir que ahora también tengo miedo, pero yo creo que si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena", concluyó.