El video que frustró un presunto robo en Angaco: filmó a tres hombres en pleno campo y terminaron detenidos

Tres hombres fueron detenidos en una aislada zona de Angaco acusados de intentar robar repuestos de un camión y diversos elementos de una construcción ubicada dentro de una mina de cuarzo y cuarcita. El procedimiento se concretó el domingo por la noche en la zona conocida como El Quemado, en el cerro Pie de Palo, tras una denuncia del propietario del predio.

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Los aprehendidos fueron identificados como Víctor Eugenio Riveros, de 40 años; Adolfo Gabriel Vargas Saffe, de 43; e Iván Mauricio López, de 35, todos domiciliados en el departamento Angaco. La causa fue caratulada provisoriamente como robo en grado de tentativa, según informaron fuentes judiciales.

De acuerdo con la investigación, alrededor de las 17 del domingo los tres hombres llegaron hasta la mina de piedras cuarzo y cuarcita ubicada en Los Corralitos, Quebrada Las Piquitas, a bordo de una camioneta Ford F-100 roja 4x4. En la caja del vehículo transportaban distintas herramientas y un gato tipo criquet que habrían utilizado para desmontar piezas y violentar estructuras.

La situación comenzó a ser advertida por el hermano del propietario del lugar, Aníbal Emilio Calderón, quien observó el ingreso del vehículo y sospechó que algo irregular estaba ocurriendo. Ante esa situación, se comunicó con el dueño del predio para alertarlo.

Según la denuncia, una vez dentro de la propiedad los sospechosos comenzaron a desmontar piezas de un camión que se encontraba estacionado en el lugar. Además, habrían forzado el ingreso a una construcción utilizada como depósito, de donde extrajeron diversos elementos que empezaron a cargar en la camioneta.

Cuando la maniobra estaba en pleno desarrollo, Calderón y su hermano llegaron al lugar. Antes de intervenir, el damnificado decidió registrar la situación con su teléfono celular, filmando a los sospechosos mientras manipulaban los objetos.

Embed En Angaco, un productor registró con su celular una escena que muestra a los tres sospechosos junto a una camioneta y que derivó en un operativo policial que culminó con detenciones. pic.twitter.com/2BBmMHGcRw — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) June 1, 2026

Al mismo tiempo, se comunicó con el sistema de emergencias 911 para solicitar la presencia policial. Debido a las características geográficas de la zona, ubicada a unos 61 kilómetros de la Comisaría 20ª y accesible únicamente por huellas y caminos mineros transitables con vehículos 4x4, el operativo demandó un importante despliegue.

Finalmente, efectivos policiales arribaron al lugar y sorprendieron a los sospechosos en plena maniobra. Los tres hombres fueron detenidos a las 20:22 y quedaron a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento se secuestró la camioneta Ford F-100 utilizada por los acusados, diversas herramientas de desarme, cajas de transporte, un gato tipo criquet y los elementos que habían sido retirados tanto del camión como del depósito.

La investigación quedó en manos del fiscal de turno, Francisco Micheltorena, mientras que el ayudante fiscal Oscar Oropel intervino en el lugar para dar inicio al procedimiento especial de Flagrancia, conforme a la Ley 1851-O.

Los elementos recuperados fueron restituidos a su propietario, mientras que los acusados deberán responder ante la Justicia por el intento de desapoderamiento de los bienes hallados en el predio minero.