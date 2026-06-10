    • 10 de junio de 2026 - 11:48

    La Justicia confirmó el sobreseimiento de los ex jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

    El Tribunal de Impugnación de Tucumán rechazó la apelación presentada por la querella y ratificó el fallo que había beneficiado a Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín.

    Jugadores de Vélez, sobreseídos.

    Jugadores de Vélez, sobreseídos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia de Tucumán confirmó el sobreseimiento de los cuatro ex futbolistas de Vélez Sarsfield que habían sido denunciados por abuso sexual por una joven periodista en marzo de 2024. De esta manera, quedó ratificada la resolución que favoreció a Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín, luego de que el Tribunal de Impugnación rechazara el recurso presentado por la querella.

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    La causa se originó tras una denuncia realizada por una periodista que aseguró haber sido víctima de un abuso en una habitación de un hotel de San Miguel de Tucumán, donde se alojaba el plantel de Vélez después de un partido. Desde el inicio del proceso, los futbolistas sostuvieron que las relaciones fueron consentidas.

    Según la resolución judicial, los magistrados entendieron que las pruebas reunidas durante la investigación no permitieron acreditar la existencia de un delito. En ese sentido, el fallo ratificó la valoración realizada previamente por el juez Augusto José Paz Almonacid, quien había concluido que el encuentro fue consentido y que no había elementos suficientes para sostener una acusación penal.

    La defensa de los ex jugadores había apoyado su postura en distintas pericias, testimonios y registros incorporados al expediente. Por su parte, la querella cuestionó la interpretación de esas pruebas y buscó revertir el sobreseimiento mediante una apelación, aunque finalmente el planteo fue rechazado.

    Con esta decisión, los cuatro futbolistas quedan desvinculados de la causa en esta instancia judicial. El caso había generado una enorme repercusión pública desde que se conoció la denuncia, provocando incluso la separación de los jugadores del plantel de Vélez y el impacto en sus respectivas carreras deportivas.

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