[VIDEO] Ladrón se pasó de la raya en una concesionaria de Capital, un vecino lo filmó y la Justicia lo condenó

La Justicia sanjuanina condenó a Santiago Araya Herrera a tres años de prisión de cumplimiento condicional tras ser hallado responsable de una serie de delitos, tras ser atrapado robando en una confeccionaría de autos en Capital . El ladrón quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y por un vecino.

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Los delitos por los que fue condenado incluyeron robo agravado por escalamiento, hurto simple y amenazas . La resolución se alcanzó mediante un acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía y la defensa durante una audiencia de conexidad . La investigación estuvo a cargo del fiscal Cristian Gerarduzzi y de la ayudante fiscal Milagros Verón.

El hecho ocurrió durante la noche del 21 de mayo de 2026 en la concesionaria Rubia Motors, ubicada sobre Avenida España 1260 Sur, en Capital . Según consta en la denuncia, el propietario del comercio recibió una alerta en el celular vinculada al sistema de alarma del local, que se había activado en distintos sectores.

Al llegar al lugar encontró a efectivos policiales trabajando en la escena y constató daños en una media sombra ubicada en la zona del techo y en el tablero de la alarma. Al revisar las cámaras de seguridad observó que cerca de las 23:30 un hombre había ingresado al predio y sustraído diversos elementos del interior de los vehículos sin forzarlos, además de llevarse un bolso con herramientas pertenecientes a la concesionaria .

La investigación avanzó gracias al testimonio de un vecino que reside frente al comercio. El hombre relató que escuchó ruidos extraños y, al asomarse por una ventana, observó a un hombre dentro de la agencia trepando un portón de rejas. También logró filmar parte de la secuencia con su teléfono celular.

Video del intento de robo

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En las imágenes registradas se veía a un hombre vestido con pantalón deportivo azul y un buzo azul con negro. Cuando comenzó a sonar la alarma, el sospechoso intentó escapar apresuradamente, arrojando el bolso con los elementos sustraídos sobre la vereda antes de huir por calle Estrada en dirección a Santiago del Estero.

Tras el llamado al 911, efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar y lograron interceptar al sospechoso en calle Santiago del Estero 1251 Sur, en las inmediaciones de su domicilio. Al momento de la aprehensión llevaba consigo un bolso de tela verde y gris que contenía diversos objetos presuntamente robados de la concesionaria y de los vehículos exhibidos para la venta.

Además de la detención de Araya Herrera, los investigadores secuestraron las prendas que vestía durante el hecho y documentaron los daños ocasionados en el portón utilizado para ingresar, la media sombra violentada y el tablero junto al módulo de conexión de las cámaras de seguridad.

image Santiago Araya Herrera, no se dejó fotografiar por la Policía, tras ser arrestado.

Con las pruebas reunidas, la Unidad Fiscal de Flagrancia impulsó la causa que finalmente concluyó con un acuerdo de juicio abreviado. De esta manera, Santiago Araya Herrera fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional, por lo que no irá a prisión efectiva mientras cumpla con las reglas de conducta impuestas por la Justicia.