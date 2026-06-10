Capital: encontraron sin vida a una mujer de 72 años dentro de su vivienda

El hallazgo se produjo en un departamento de un complejo habitacional de la Ciudad de San Juan.

Una mujer de 72 años fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda ubicada en un complejo de departamentos de Capital, en un hecho que generó conmoción entre vecinos y familiares.

El hallazgo ocurrió luego de que allegados advirtieran que no lograban comunicarse con la jubilada desde hacía varias horas. Ante esa situación, se dio aviso a las autoridades, que acudieron al lugar y encontraron a la mujer sin signos vitales dentro del inmueble.

Tras la intervención policial, se hizo presente personal judicial para realizar las primeras actuaciones y ordenar las pericias correspondientes. Si bien en una primera inspección no habrían detectado signos evidentes de violencia, las autoridades dispusieron una investigación para determinar con precisión las causas de la muerte.