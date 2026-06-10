    • 10 de junio de 2026 - 09:48

    Capital: encontraron sin vida a una mujer de 72 años dentro de su vivienda

    El hallazgo se produjo en un departamento de un complejo habitacional de la Ciudad de San Juan.

    Crimilanística.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer de 72 años fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda ubicada en un complejo de departamentos de Capital, en un hecho que generó conmoción entre vecinos y familiares.

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    El hallazgo ocurrió luego de que allegados advirtieran que no lograban comunicarse con la jubilada desde hacía varias horas. Ante esa situación, se dio aviso a las autoridades, que acudieron al lugar y encontraron a la mujer sin signos vitales dentro del inmueble.

    Tras la intervención policial, se hizo presente personal judicial para realizar las primeras actuaciones y ordenar las pericias correspondientes. Si bien en una primera inspección no habrían detectado signos evidentes de violencia, las autoridades dispusieron una investigación para determinar con precisión las causas de la muerte.

    El cuerpo fue trasladado para la realización de los estudios forenses de rigor, mientras que los investigadores aguardan los resultados de las pericias médicas para establecer si se trató de una muerte por causas naturales o si existió alguna otra circunstancia vinculada al fallecimiento.

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