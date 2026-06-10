    • 10 de junio de 2026 - 18:51

    Recuperaron en Capital un Fiat Siena robado: las cámaras fueron clave para hallarlo

    El vehículo había sido denunciado como sustraído en Trinidad. Tras una investigación y el análisis de imágenes de videovigilancia, la Policía logró localizarlo y devolverlo a su propietario.

    El Fiat Siena denunciado como robado.

    El Fiat Siena denunciado como robado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un importante operativo policial permitió recuperar en Capital un automóvil que había sido denunciado como robado. Se trata de un Fiat Siena gris que era intensamente buscado desde que se radicó la denuncia en la Comisaría 3ª de Trinidad.

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    El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes de la Dirección Coordinación Judicial D-5, quienes lograron dar con el vehículo tras una serie de tareas investigativas y el análisis de registros fílmicos aportados por el sistema de cámaras del D8.

    Según informaron fuentes policiales, las imágenes permitieron reconstruir movimientos y establecer el lugar donde se encontraba el rodado. Finalmente, el automóvil fue localizado en calle Elizondo, entre Maipú y Pedro Echagüe, en el departamento Capital.

    Tras el hallazgo, se dio intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad. El ayudante fiscal Julio Mut ordenó que se confeccionara el acta de procedimiento correspondiente y que se convocara al dueño del vehículo, un hombre de 43 años domiciliado en Rawson, para restituirle el auto de manera inmediata.

    El Fiat Siena figura en una causa caratulada como “hurto calificado”, mientras que la investigación continúa para establecer las circunstancias en las que fue sustraído y determinar quiénes fueron los responsables del hecho.

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