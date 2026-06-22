    • 22 de junio de 2026 - 09:46

    El Hospital Federico Cantoni ampliará las cirugías de traumatología

    Con la incorporación full time del Dr. Charbel Abdon, el hospital Federico Cantoni suma un nuevo profesional que facilitará ampliar la cantidad de días de intervenciones en esa especialidad.

    El Hospital Federico Cantoni ampliará las cirugías de traumatología con un nuevo profesional

    El Hospital Federico Cantoni ampliará las cirugías de traumatología con un nuevo profesional

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    El Hospital Federico Cantoni de Pocito fortalecerá su servicio de Traumatología a partir de la incorporación con dedicación exclusiva del doctor Charbel Abdon, una medida que permitirá ampliar la atención médica y sumar una nueva jornada semanal de cirugías en la especialidad.

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    La novedad fue confirmada por el director del nosocomio, doctor Néstor Guimaraes, quien destacó que la llegada del profesional forma parte de las acciones que impulsa el Ministerio de Salud de la provincia para fortalecer los servicios sanitarios en los distintos departamentos de San Juan.

    El doctor Abdon atenderá consultorios externos de lunes a viernes junto al doctor Esteban Pacheco, referente del servicio de Traumatología del hospital. Su incorporación no solo permitirá ampliar la capacidad de atención de pacientes, sino también incrementar la cantidad de intervenciones quirúrgicas.

    Actualmente, las cirugías traumatológicas se realizan los días martes. Sin embargo, desde julio se sumará una segunda jornada semanal, los viernes, destinada exclusivamente a procedimientos quirúrgicos de la especialidad.

    Para esta nueva etapa, el equipo de cirujanos estará integrado por los traumatólogos Juan Andrés Ávila y Elizabeth González, quienes formarán parte de un amplio grupo de profesionales que desempeñan tareas en el Hospital Federico Cantoni.

    La ampliación del servicio representa una respuesta concreta a una demanda creciente, teniendo en cuenta que el hospital no solo atiende a pacientes de Pocito, sino también de los departamentos de Sarmiento y Rawson.

    “Será muy importante sumar un nuevo día de intervenciones quirúrgicas en el hospital. Es un tema que nos ocupa permanentemente y buscamos responder a uno de los objetivos más importantes de la política sanitaria provincial: llegar rápido a solucionar los distintos problemas de salud que necesitan los sanjuaninos”, expresó Guimaraes.

    Con esta medida, el Hospital Federico Cantoni continúa avanzando en el proceso de fortalecimiento y descentralización de los servicios de salud, acercando más prestaciones a los vecinos del sur provincial y mejorando el acceso a tratamientos especializados.

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