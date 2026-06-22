Parque Aventura Cauquenes, desde adentro: las maravillas de La Ciénaga y un proyecto ambicioso que ya vio la luz

“La torta se disfruta si se comparte entre todos”. Esa reflexión brindó Roberto Pombo, quien está detrás de la creación del Parque Aventura Cauquenes, luego de guiar a DIARIO DE CUYO por un recorrido exclusivo en el lugar. Instalado en la localidad de La Ciénaga, en Jáchal, el proyecto está diseñado con el propósito de impulsar la economía local mediante el turismo sustentable, procurando que toda la comunidad jachallera pueda tener participación y obtener beneficios del parque.

Llegar hasta el sitio es sencillo. Hay que tomar la Ruta Provincia 491 y dirigirse hasta la Estancia Agua Arriba - Camping Los Cauquenes. En el portal de ingreso ya comienza a observarse el cambio que tendrá la zona, con un gran cartel que anuncia la obra en marcha. La naturaleza, frescura y el silencio que ofrece el lugar rodeado de enormes formaciones montañosas invitan a respirar profundo y dejarse llevar por la magia presente.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de expansión, con la instalación de cartelería, la construcción del portal de ingreso y el desarrollo de propuestas que esperan poder concretar una vez que el parque esté funcionando a pleno. Sin embargo, como el camping sigue en servicio, cualquier persona puede acercarse hasta el lugar y tener una primera experiencia de lo que será una propuesta sin precedentes en San Juan.

image Roberto Pombo, creador del Parque Aventura Cauquenes

Parque Aventura Cauquenes, un proyecto de décadas que está viendo la luz

Roberto explicó que toda la familia comenzó a involucrarse en la realidad de la localidad jachallera cuando se hicieron cargo de la zona que se extiende por varias hectáreas hace más de dos décadas. Durante años anteriores recibieron propuestas para la compra de tierras, pero los proyectos que buscaban instalarse en el lugar alterarían la tranquilidad y la riqueza natural que hay en la zona, por lo que no avanzaron en esos negocios y, al contrario, comenzó a sobrevolar la idea de hacer algo más.

“Tratando de lograr que el pueblito se salvara, de alguna manera, empezamos a gestionar para trabajar en todo lo que es la búsqueda de recursos económicos para poner en marcha esto”, comenta Pombo.

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Al camping se fueron sumando otros servicios tanto para el turista como para el local, como es escalada en roca, rafting, senderismo, tirolesa. Sin embargo, la necesidad de hacer algo más comenzó a ser mayor y así fueron desarrollando la idea de un parque que no solo pone en valor la naturaleza del sitio, sino también combina leyendas de la zona, invita a realizar un viaje en el pasado y a conocer más sobre las características del lugar.

Una de las particularidades del parque es que busca contribuir a la declaración que procura Jáchal por parte de la UNESCO para ser un Geoparque. Este detalle no es menor teniendo en cuenta que la primera fase que pretende la declaración es el predio comprendido entre el Mirador de Huaco hasta el paredón del Dique Los Cauquenes, y dentro de ese terreno se encontrará el Parque Aventura.

Sobre este punto, Pombo destacó que la meta es cumplir con todas las normas que establece la UNESCO, con instalación eléctrica subterránea y avanzando en la construcción de baños en seco, por mencionar algunos ejemplos.

Tres circuitos temáticos, donde se conjugan la naturaleza, las leyendas departamentales y el pasado

Uno de los aspectos que está bastante avanzado del proyecto es la creación de tres senderos para realizar trekking, cada uno con sus características, dificultades y extensiones específicas. Lo que se pretende es que, quienes visiten el complejo, puedan conocer más sobre la historia de la zona, sus maravillas e incluso poder descansar y disfrutar de un mate o un momento de distención a lo largo del recorrido de cada sendero.

Uno de los que está más avanzado en lo que es cartelería y limpieza es el “Bosque de Las Brujas”. Con una extensión que promedia el kilómetro entre árboles, ramas de gran porte y acompañados por el ruido de un pequeño arrollo que bordea el sendero, el espacio busca compartir el misticismo relacionado a las leyendas locales.

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La cartelería es alusiva a imágenes de terror y brujas, con mensajes que buscan ser amigables y no generar miedo o pánico entre quienes recorran el lugar. Se combina con señalética sobre la flora y fauna de la zona, pudiendo aprender así las especies de árboles que están presentes, característica que se comparte en todos los senderos.

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El segundo sendero se llama “Circuito de la Montaña”, y tal como su nombre lo indica, es un recorrido entre formaciones rocosas por alrededor de dos kilómetros y medio. Está orientado a la geología del lugar. Pombo destacó que una de las propuestas consiste en construir tótems a lo largo del camino, colocando en la cima de los mismos distintos minerales acompañando con información sobre sus características.

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El recorrido culmina en un lugar conocido como Cascada Seca, donde los visitantes podrán disfrutar de un momento de distención en un escenario imponente. Si llueve días antes, el agua acumulada en ollas de formación natural brindará un valor agregado.

El tercer sendero se llama “Circuito de los 500 millones”, y es aquel que invita a realizar un viaje al pasado de Jáchal, sobre todo a la vida que se desarrolló en La Ciénaga hace miles de años. Es el más largo de los tres, con una longitud de 3,5 kilómetros y durante todo el trayecto los visitantes se “sumergirán” en las profundidades de la naturaleza conociendo sobre los dinosaurios como también las comunidades aborígenes que habitaban el lugar.

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El diseño de este sendero permite que el recorrido sea tanto a pie como en bicicleta, sumando una opción más para los fanáticos del turismo aventura.

El detalle de color de cada una de estas propuestas es que los senderos fueron creados de manera artesanal. Entre poda y limpieza, se buscó la manera de lograr huellas accesibles sin alterar el entorno de manera grotesca, siendo accesibles para toda la familia.

Las actividades que harán del parque aventura un espacio de diferente en San Juan

Además de los senderos que van tomando forma, se sumarán actividades como escalada, trekking, rafting, y una apuesta a la instalación de una feria de emprendedores del departamento, priorizando la participación de artesanos de la localidad.

También se proyecta la creación de un área específica para casas rodantes con los sistemas adecuados para el tratamiento de aguas negras y grises; sectores paras avistamientos de aves; zona de acampe para carpas, y la transformación de un sector en humedal para la preservación del ecosistema; entre otros servicios que se irán sumando con el paso del tiempo.

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Pombo detalló que, pese a tener una fecha estimativa de funcionamiento a pleno del parque, prefieren no aventurar debido a que aún queda mucho por hacer, por lo que actualmente están coordinando acciones para obtener financiamiento que permita avanzar en obras de mayor envergadura, como el portal de ingreso y la construcción de los baños secos, como así también de un domo de importantes dimensiones que servirá como un espacio de encuentro.

Sin embargo, aquellos curiosos que deseen tener una experiencia en primera persona pueden disfrutar del camping agreste, que continuará abierto al público mientras avanzan los trabajos en la zona. Para consultas, reservas e información, pueden comunicarse con Roberto al 2646311954.