El sanjuanino Rony Vargas se despidió de la conducción dominical tras más de 60 años de radio

Después de más de seis décadas frente al micrófono, el sanjuanino Rony Vargas protagonizó este domingo una d espedida cargada de emoción al cerrar su ciclo como conductor habitual de los domingos en Cadena 3 de Córdoba . La salida marca el final de una etapa histórica para una de las voces más reconocidas de la radiofonía argentina, aunque no significa un retiro definitivo: continuará vinculado a la emisora con proyectos especiales, radioteatros y nuevas propuestas de contenido.

Durante su último programa dominical, Vargas agradeció el acompañamiento de los oyentes y destacó el vínculo construido a lo largo de tantos años. "Nos abren las puertas de sus hogares, nos regalan su confianza y nos permiten acompañarlos. Les debemos respeto, compromiso y estar a la altura de este vínculo construido durante tantos años", expresó en un mensaje que conmovió a la audiencia.

En ese mismo espacio presentó oficialmente a su sucesor, el periodista Chema Forte, quien estará al frente del nuevo ciclo "Amamos los Domingos". "Hoy quiero confiarte algo muy valioso: el compromiso de seguir acompañando a nuestra gente, interpretar sus inquietudes, celebrar sus alegrías. Sos la persona indicada para esta misión", le dijo Vargas al conductor que asumirá la posta.

La despedida de Rony Vargas tuvo un significado especial para San Juan. Detrás de la figura nacional hay una historia que comenzó en Caucete , donde nació el 6 de julio de 1944 bajo el nombre de José Gregorio Vargas. Hijo de una familia vinculada a la actividad vitivinícola, cursó sus primeros estudios en la Escuela Normal Manuel Belgrano y, antes de encontrar su verdadera pasión, transitó por la enología y la carrera de Derecho.

Su acercamiento a la radio fue casi accidental. Acompañando a su abuela Anita en sus viajes a la ciudad de San Juan, comenzó a frecuentar estudios radiales y quedó fascinado por el mundo de la comunicación. Su formación profesional se dio en LV1 Radio Colón , donde compartió experiencias con figuras destacadas de la época y forjó una sociedad profesional con Mario Pereyra que marcaría buena parte de su carrera.

Durante años trabajó en San Juan tanto en radio como en televisión y también ejerció la docencia en una escuela de Divisadero, en el departamento Sarmiento. Su vínculo con la comunidad fue tan profundo que una plaza de la localidad lleva su nombre.

El gran salto llegó en 1985, cuando se trasladó a Córdoba junto a Pereyra para incorporarse a LV3 Radio Córdoba, emisora que luego se transformaría en Cadena 3. Allí construyó una trayectoria extraordinaria basada en un estilo cercano, popular y federal, que le permitió conectar con millones de oyentes en todo el país.

Programas como "Viva la Radio" se convirtieron en verdaderos clásicos y ayudaron a consolidar a Cadena 3 como uno de los medios de comunicación más importantes de Argentina. Su voz se transformó en compañía cotidiana para generaciones enteras de argentinos.

Aunque este domingo bajó el telón de una etapa histórica, Vargas dejó en claro que su relación con la radio sigue intacta. "El micrófono es un vicio, es la descarga cotidiana de lo que pienso y sueño, es trasladar los sueños que tengo para el futuro a un programa de radio, es el vínculo perfecto con el oyente", había definido alguna vez.

Por eso, más que una despedida definitiva, lo ocurrido fue el cierre de un ciclo y el comienzo de otro. La historia de Rony Vargas, el sanjuanino que llevó su voz desde Caucete a todo el país y se convirtió en un símbolo de la radio argentina, todavía tiene capítulos por escribir.