    • 20 de junio de 2026 - 21:04

    Se viene el día más corto del año ¿Cuándo será?

    El invierno astronómico comenzará con bajas temperaturas y una reducción de la iluminación diurna en todo el país.

    Cuenta regresiva: el día más corto del año está a pocas horas

    Cuenta regresiva: el día más corto del año está a pocas horas

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El solsticio de invierno se instalará oficialmente en Argentina este domingo 21 de junio exactamente a las 05:24 de la mañana y marca el comienzo de esta estación. Este momento clave marcará el día más corto del año y la noche más extensa, abriendo paso formal al período con el clima más frío.

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    ¿Qué significa solsticio?

    Este nombre proviene del latín y significa literalmente "Sol quieto". Hace referencia a la sensación óptica de que el astro parece detenerse en el cielo antes de invertir su camino. En la práctica, representa el instante en que nuestra región del planeta se encuentra en su punto de máxima inclinación lejos del Sol, recibiendo su luz de forma más sutil.

    El cambio se sentirá directamente en la rutina de todos los argentinos, con tardes que se apagarán mucho más temprano y mañanas rezagadas para aclarar. La falta de luz diurna no afectará a todas las provincias por igual: quienes vivan en el norte sentirán un impacto leve, mientras que en la Patagonia el período de iluminación será sumamente breve.

    Aunque este hito suele traer aparejado un descenso notable en los termómetros, la buena noticia es que el ciclo empieza a revertirse progresivamente, con jornadas que comenzarán a ganar minutos de claridad de forma hasta la llegada de la primavera.

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