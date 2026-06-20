Revolución deportiva y urbana en 9 de Julio: avanzan a paso firme las obras en La Majadita

El departamento de 9 de Julio sigue marchando a ritmo sostenido en materia de obras públicas que transforman el día a día de sus habitantes. Ahora, en La Majadita , el municipio construye un moderno playón deportivo y lleva adelante la renovación integral de la plaza local.

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Con el objetivo de descentralizar las actividades y llevar infraestructura de calidad a cada rincón del departamento, el municipio de 9 de Julio avanza a paso firme la construcción del nuevo playón deportivo . Este espacio fue proyectado como un punto neurálgico para la práctica de diversas disciplinas y, fundamentalmente, para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales.

Desde la comuna destacaron que no se trata sólo de cemento y hormigón, sino de una política de inclusión e integración pensada para que vecinos de todas las edades tengan un lugar seguro y equipado para el esparcimiento y la vida sana.

Una plaza renovada para la familia

En simultáneo, las cuadrillas municipales continúan trabajando en la remodelación de la plaza del distrito. El proyecto de puesta en valor incluye:

Recambio total de los juegos infantiles por estructuras más modernas y seguras.

de los juegos infantiles por estructuras más modernas y seguras. Incorporación de nuevos sectores verdes para el disfrute al aire libre.

para el disfrute al aire libre. Instalación de aparatos de actividad física (gimnasio a cielo abierto) para promover hábitos saludables en los adultos.

"Las obras que transforman son aquellas que se viven, se usan y se sienten todos los días", señalaron desde el municipio, reforzando la visión de un 9 de Julio más lindo, ordenado y atractivo.

Mejor calidad de vida en cada distrito

Estas tareas forman parte de un plan con mirada integral que busca responder a las demandas históricas de los vecinos, fortaleciendo la identidad de cada comunidad. Con espacios públicos de calidad que invitan a compartir, el departamento sigue consolidando un desarrollo que beneficia directamente la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos mayores, sembrando un profundo orgullo de ser nuevejulinos.